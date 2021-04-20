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Путин отметил важность развития удаленных форм занятости
Путин отметил важность развития удаленных форм занятости
Задачи развития цифровых технологий и внедрения дистанционных форм занятости приобретают особое значение в условиях пандемии коронавируса, с которой столкнулся... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:50
2021-04-20T11:50
россия
владимир путин
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Задачи развития цифровых технологий и внедрения дистанционных форм занятости приобретают особое значение в условиях пандемии коронавируса, с которой столкнулся мир, уверен президент РФ Владимир Путин.Он заявил об этом в своем приветствии к участникам Санкт-Петербургского международного форума труда, который проходит в онлайн-формате. Приветствие Путина зачитал заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев в ходе пленарной сессии форума."Конечно, необходимо уделить первоочередное внимание вопросам эффективного развития цифровых технологий, широкого внедрения дистанционных форм занятости. Сегодня, когда Россия и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами, эти задачи приобретают особую важность", - подчеркнул Путин в своем обращении.Президент отметил, что в центре повестки нынешнего форума будут поиск единых подходов, нацеленных на повышение производительности труда, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, рост востребованности людей с ограниченными возможностями здоровья, регулирование трудовой миграции.По его словам, форум стал заметным событием в деловой жизни Петербурга и всей страны. Такие встречи объединяют представителей власти, предпринимательского сообщества, экспертных кругов, общественных организаций из разных стран, отметил он. Президент высказал уверенность в том, что форум пройдет плодотворно, будет содействовать обмену позитивным опытом и лучшими практиками.
https://ria.ru/20210419/mintrud-1728915201.html
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60
россия, владимир путин, санкт-петербург, общество

Путин отметил важность развития удаленных форм занятости

11:50 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с Сергеем Меняйло
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с Сергеем Меняйло - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Задачи развития цифровых технологий и внедрения дистанционных форм занятости приобретают особое значение в условиях пандемии коронавируса, с которой столкнулся мир, уверен президент РФ Владимир Путин.
Он заявил об этом в своем приветствии к участникам Санкт-Петербургского международного форума труда, который проходит в онлайн-формате. Приветствие Путина зачитал заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев в ходе пленарной сессии форума.
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"Конечно, необходимо уделить первоочередное внимание вопросам эффективного развития цифровых технологий, широкого внедрения дистанционных форм занятости. Сегодня, когда Россия и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами, эти задачи приобретают особую важность", - подчеркнул Путин в своем обращении.
Президент отметил, что в центре повестки нынешнего форума будут поиск единых подходов, нацеленных на повышение производительности труда, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, рост востребованности людей с ограниченными возможностями здоровья, регулирование трудовой миграции.
По его словам, форум стал заметным событием в деловой жизни Петербурга и всей страны. Такие встречи объединяют представителей власти, предпринимательского сообщества, экспертных кругов, общественных организаций из разных стран, отметил он. Президент высказал уверенность в том, что форум пройдет плодотворно, будет содействовать обмену позитивным опытом и лучшими практиками.
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