https://ria.ru/20210420/putin-1729057983.html

Путин рассказал о взаимовлиянии российской и немецкой культур

Путин рассказал о взаимовлиянии российской и немецкой культур

Диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы России и Германии, а взаимное влияние двух великих европейских культур - российской и... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:19

2021-04-20T11:19

2021-04-20T11:19

россия

фонд "талант и успех"

большой театр

владимир путин

германия

сочи

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы России и Германии, а взаимное влияние двух великих европейских культур - российской и немецкой - во многом помогло решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны, считает президент РФ Владимир Путин.Во вступительном слове к книге Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию" российский глава государства отмечает, что отечественному читателю предоставляется возможность взглянуть глазами немецкого общественного деятеля на современную жизнь, ценности и устремления российского народа, а также "ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения"."В своей работе, уже получившей широкую популярность в ФРГ, автор не раз подчеркивает тесное переплетение человеческих судеб, взаимное влияние двух великих европейских культур — российской и немецкой. Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны. И сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы наших двух стран", - считает президент РФ.Путин подчеркивает, что "искренний друг, глубокий знаток истории и традиций нашей страны" Фрай многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией."Столь плодотворная, созидательная работа нашла отражение на страницах его книги — в интересных рассказах о памятных событиях и встречах, о ярких проектах и инициативах, обогативших культурную жизнь двух государств", - замечает президент России.В книге автор описывает свой путь, как он полюбил Россию. Он рассказывает о своей первой встрече с президентом Путиным в 2009 году и о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.Первое немецкоязычное издание книги вышло в свет три года назад, накануне чемпионата мира по футболу в России. Книга имела огромный успех у немецких и австрийских читателей. В Германии она вошла в список бестселлеров.Ханс-Йоахим Фрай (родился в 1965 году) – немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" – Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика. Он основатель и директор Дрезденского оперного бала, а также художественный руководитель и первый председатель Международного конкурса вокалистов – исполнителей Итальянской оперы Competizione dell' Opera.

https://ria.ru/20210420/putin-1729052345.html

https://ria.ru/20210325/kultura-1602816933.html

https://ria.ru/20210402/bravo-1604026317.html

россия

германия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "талант и успех", большой театр, владимир путин, германия, сочи