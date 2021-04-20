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Путин оценил опыт российских медиков в борьбе с коронавирусом
Путин оценил опыт российских медиков в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной конференции "Эпидемиологическое благополучие", отметив, что российскими медиками... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:50
2021-04-20T09:50
2021-04-20T09:50
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной конференции "Эпидемиологическое благополучие", отметив, что российскими медиками накоплен уникальный опыт борьбы не только с коронавирусом, но и с другими опасными инфекционными заболеваниями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Проблемы, которым посвящена конференция, имеют особое значение для всего человечества и, несомненно, требуют объединения усилий врачей и ученых разных стран. Столь широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно - даже самое развитое - государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами", - говорится в телеграмме.По словам Путина, российскими медиками, исследователями, сотрудниками органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб накоплен уникальный опыт борьбы не только с коронавирусом, но и со многими другими опасными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ, грипп, корь, чуму, лихорадку Эбола."Рассчитываю, что вы проведете конструктивные и содержательные дискуссии, а результаты вашей совместной работы получат практическое применение, будут служить защите здоровья людей во всем мире", - подчеркнул глава государства.Президент добавил, что специалисты РФ активно делятся с иностранными коллегами своими знаниями, открытиями, технологическими и практическими наработками и "готовы расширять подобное сотрудничество и впредь".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поприветствовал участников международной конференции "Эпидемиологическое благополучие", отметив, что российскими медиками накоплен уникальный опыт борьбы не только с коронавирусом, но и с другими опасными инфекционными заболеваниями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Проблемы, которым посвящена конференция, имеют особое значение для всего человечества и, несомненно, требуют объединения усилий врачей и ученых разных стран. Столь широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно - даже самое развитое - государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами", - говорится в телеграмме.
По словам Путина, российскими медиками, исследователями, сотрудниками органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб накоплен уникальный опыт борьбы не только с коронавирусом, но и со многими другими опасными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ, грипп, корь, чуму, лихорадку Эбола.
"Рассчитываю, что вы проведете конструктивные и содержательные дискуссии, а результаты вашей совместной работы получат практическое применение, будут служить защите здоровья людей во всем мире", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что специалисты РФ
активно делятся с иностранными коллегами своими знаниями, открытиями, технологическими и практическими наработками и "готовы расширять подобное сотрудничество и впредь".