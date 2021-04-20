https://ria.ru/20210420/provintsiya-1729023483.html

В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"

В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"

Россия стремится превратить Украину в "аграрную провинцию" путем строительства газопроводов в обход страны, с таким утверждением в своем блоге на портале... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T02:17

2021-04-20T02:17

2021-04-20T02:17

россия

сергей макогон

оператор гтс украины

северный поток — 2

турецкий поток

владимир зеленский

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия стремится превратить Украину в "аграрную провинцию" путем строительства газопроводов в обход страны, с таким утверждением в своем блоге на портале "Обозреватель" выступил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран.Он напомнил, что ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию и риск дальнейшей потери транзита в другие страны из-за запуска "Турецкого потока", а также призвал не допустить завершения строительства "Северного потока — 2".По мнению Непрана, такие оценки влекут за собой чрезвычайно неприятные последствия для Украины в геополитическом плане. "Фактически, россияне создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между Россией и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры", - заявил он.Вице-президент ТППУ отметил, что после потери газотранспортной системы (ГТС) Украина перестанет быть интересной Европе, которая не будет зависеть от украинской "трубы" и не будет заниматься судьбой страны. "Газ пойдет мимо наших границ. Украина как транзитное государство стремительно превращается в полный ноль", - выразил уверенность он. По словам Непрана, ГТС может просто не стать. "И единственное, что нам останется – объявить тендер на то, чтобы выкопать из почвы наше стратегическое достояние и отправить его на металлолом. Ситуация не просто сложная. Она угрожающая", - посетовал он.Непран выразил мнение, что Украина может успеть "заскочить на подножку поезда, который уже на полном ходу мчится мимо", предложив Европе "любые удобные условия" вплоть до передачи управления ГТС представителям зарубежных стран-партнеров, либо другие выгодные для Запада условия. "Лишь для того, чтобы не потерять систему как таковую. Чтобы не потерять едва ли не последний наш рычаг влияния на мировую геополитику", - заключил вице-президент ТППУ.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" является вопросом войны, а не бизнеса. Он обвинил Россию в ведении энергетической войны против Украины и отметил, что, как и в любой в войне "кто-то точно проиграет".Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями. В Кремле отмечают, что партнеры России по строительству газопровода, в частности Германия, последовательны в намерении завершить его.

https://ria.ru/20210416/potok-1728619573.html

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603888628.html

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

россия

европа

украина

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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, турецкий поток, владимир зеленский, европа, украина, в мире