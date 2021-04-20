https://ria.ru/20210420/protest-1729057252.html
МИД выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата
МИД выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата
Москва выражает протест и оставляет за собой право выслать украинского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата советника посольства на Украине,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:16
2021-04-20T11:16
2021-04-20T12:28
мид украины
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва выражает протест и оставляет за собой право выслать украинского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата советника посольства на Украине, говорится в заявлении МИД.На сайте ведомства указано, что "19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника посольства persona non grata из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом".В нем также добавляется, что "Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге"."Подобный подход абсолютно неприемлем", — подчеркнули в министерстве.Там отметили, что "украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию после того, как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий"."Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", — сказано в заявлении МИД.В ведомстве считают, что "под эти категории подпадает значительная часть населения Украины", поэтому "покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов".Таким образом, МИД не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины как симметричную меру, заключили в ведомстве.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728973639.html
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мид украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, киев, в мире
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва
выражает протест и оставляет за собой право выслать украинского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата советника посольства на Украине
, говорится в заявлении МИД.
На сайте ведомства указано, что "19 апреля в посольство России в Киеве
поступила нота МИД Украины
об объявлении советника посольства persona non grata из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом".
"Обвинения <...> являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", — говорится в опубликованном документе.
В нем также добавляется, что "Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".
"Подобный подход абсолютно неприемлем", — подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что "украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию после того, как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий".
"Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", — сказано в заявлении МИД.
В ведомстве считают, что "под эти категории подпадает значительная часть населения Украины", поэтому "покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов".
Таким образом, МИД не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины как симметричную меру, заключили в ведомстве.
Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.