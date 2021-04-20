https://ria.ru/20210420/prokat-1729060670.html

Российские ленты заработали половину от общих кассовых сборов 2020 года

Российские ленты заработали половину от общих кассовых сборов 2020 года

Более 100 российских фильмов вышло в прокат в 2020 году, они собрали почти 11 миллиардов рублей, посмотрели картины более 42 миллионов человек, заявила министр... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:29

2021-04-20T11:29

2021-04-20T11:33

культура

ольга любимова

кино и сериалы

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156274/25/1562742509_137:0:1662:858_1920x0_80_0_0_76b617da269a4b7e719b933052ce121d.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 100 российских фильмов вышло в прокат в 2020 году, они собрали почти 11 миллиардов рублей, посмотрели картины более 42 миллионов человек, заявила министр культуры России Ольга Любимова в ходе заседания итоговой коллегии министерства."Сто десять фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 миллионов человек", - сказала Любимова.Глава ведомства также напомнила, что сейчас министерство разрабатывает Концепцию развития кинематографии до 2030 года. "Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное и социально-значимое кино, уделять особое внимание развитию наших государственных киностудий", - пояснила министр.

https://ria.ru/20210420/muzei-1729055170.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)