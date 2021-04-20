https://ria.ru/20210420/prokat-1729060670.html
Российские ленты заработали половину от общих кассовых сборов 2020 года
Российские ленты заработали половину от общих кассовых сборов 2020 года
Более 100 российских фильмов вышло в прокат в 2020 году, они собрали почти 11 миллиардов рублей, посмотрели картины более 42 миллионов человек, заявила министр... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:29
2021-04-20T11:29
2021-04-20T11:33
культура
ольга любимова
кино и сериалы
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 100 российских фильмов вышло в прокат в 2020 году, они собрали почти 11 миллиардов рублей, посмотрели картины более 42 миллионов человек, заявила министр культуры России Ольга Любимова в ходе заседания итоговой коллегии министерства."Сто десять фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 миллионов человек", - сказала Любимова.Глава ведомства также напомнила, что сейчас министерство разрабатывает Концепцию развития кинематографии до 2030 года. "Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное и социально-значимое кино, уделять особое внимание развитию наших государственных киностудий", - пояснила министр.
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ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 100 российских фильмов вышло в прокат в 2020 году, они собрали почти 11 миллиардов рублей, посмотрели картины более 42 миллионов человек, заявила министр культуры России Ольга Любимова в ходе заседания итоговой коллегии министерства.
"Сто десять фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 миллионов человек", - сказала Любимова.
Глава ведомства также напомнила, что сейчас министерство разрабатывает Концепцию развития кинематографии до 2030 года. "Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное и социально-значимое кино, уделять особое внимание развитию наших государственных киностудий", - пояснила министр.