https://ria.ru/20210420/proisshestvie-1729040405.html

Власти Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при взрыве

Власти Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при взрыве

Пять человек - трое взрослых и двое детей, пострадавших при обрушении конструкций жилого дома после взрыва газа в селе в Дальнеконстантиновском районе, остаются РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:37

2021-04-20T09:37

2021-04-20T12:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальнеконстантиновский район

взрыв в жилом доме в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Пять человек - трое взрослых и двое детей, пострадавших при обрушении конструкций жилого дома после взрыва газа в селе в Дальнеконстантиновском районе, остаются в больницах, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области."В больницах остаются трое взрослых и двое детей. Взрослые – две женщины и мужчина – получили травмы разной степени тяжести, врачи приняли решение об их госпитализации. Еще один мужчина после оказания необходимой помощи был отпущен. Также после осмотра медики приняли решение отпустить домой двух детей, еще двое переведены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу: это брат и сестра, 9-летний мальчик и девочка 2,5 месяцев", - говорится в сообщении."По словам медиков, жизни госпитализированных детей сейчас ничего не угрожает, однако было принято решение оставить их под наблюдением врачей", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона, заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.Взрыв газа произошел в трехэтажном кирпичном жилом доме 2015 года постройки на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. МЧС РФ сообщало о семи пострадавших - четырех взрослых и трех детях, под завалами нашли тело ребенка. Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). СК РФ отмечает, что пострадали два ребенка и три взрослых. По делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, они выполняли работы в доме в день взрыва.

https://ria.ru/20210420/rebenok-1729023913.html

россия

дальнеконстантиновский район

нижегородская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнеконстантиновский район, взрыв в жилом доме в нижегородской области, нижегородская область, происшествия