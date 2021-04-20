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Власти Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при взрыве
Власти Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при взрыве
Пять человек - трое взрослых и двое детей, пострадавших при обрушении конструкций жилого дома после взрыва газа в селе в Дальнеконстантиновском районе, остаются РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:37
2021-04-20T12:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальнеконстантиновский район
взрыв в жилом доме в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Пять человек - трое взрослых и двое детей, пострадавших при обрушении конструкций жилого дома после взрыва газа в селе в Дальнеконстантиновском районе, остаются в больницах, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области."В больницах остаются трое взрослых и двое детей. Взрослые – две женщины и мужчина – получили травмы разной степени тяжести, врачи приняли решение об их госпитализации. Еще один мужчина после оказания необходимой помощи был отпущен. Также после осмотра медики приняли решение отпустить домой двух детей, еще двое переведены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу: это брат и сестра, 9-летний мальчик и девочка 2,5 месяцев", - говорится в сообщении."По словам медиков, жизни госпитализированных детей сейчас ничего не угрожает, однако было принято решение оставить их под наблюдением врачей", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона, заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.Взрыв газа произошел в трехэтажном кирпичном жилом доме 2015 года постройки на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. МЧС РФ сообщало о семи пострадавших - четырех взрослых и трех детях, под завалами нашли тело ребенка. Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). СК РФ отмечает, что пострадали два ребенка и три взрослых. По делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, они выполняли работы в доме в день взрыва.
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россия
дальнеконстантиновский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнеконстантиновский район, взрыв в жилом доме в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

Власти Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при взрыве

09:37 20.04.2021 (обновлено: 12:11 20.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской областиРазбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Пять человек - трое взрослых и двое детей, пострадавших при обрушении конструкций жилого дома после взрыва газа в селе в Дальнеконстантиновском районе, остаются в больницах, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"В больницах остаются трое взрослых и двое детей. Взрослые – две женщины и мужчина – получили травмы разной степени тяжести, врачи приняли решение об их госпитализации. Еще один мужчина после оказания необходимой помощи был отпущен. Также после осмотра медики приняли решение отпустить домой двух детей, еще двое переведены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу: это брат и сестра, 9-летний мальчик и девочка 2,5 месяцев", - говорится в сообщении.
Пожар после взрыва бытового газа в жилом доме в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 02:44
Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
"По словам медиков, жизни госпитализированных детей сейчас ничего не угрожает, однако было принято решение оставить их под наблюдением врачей", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона, заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.
Взрыв газа произошел в трехэтажном кирпичном жилом доме 2015 года постройки на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. МЧС РФ сообщало о семи пострадавших - четырех взрослых и трех детях, под завалами нашли тело ребенка. Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). СК РФ отмечает, что пострадали два ребенка и три взрослых. По делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, они выполняли работы в доме в день взрыва.
"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
1 из 8

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
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© РИА Новости / МЧС России

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ
2 из 8

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

Разрушенные крыша и стены дома по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после взрыва в нем бытового газа
3 из 8

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
4 из 8

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
5 из 8

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
6 из 8

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
8 из 8

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
1 из 8

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / МЧС России
3 из 8

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
4 из 8

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
5 из 8

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
6 из 8

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
8 из 8

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальнеконстантиновский районВзрыв в жилом доме в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
 
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