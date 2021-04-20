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Мужчина 15 лет прогуливал работу и заработал 500 тысяч евро
Мужчина 15 лет прогуливал работу и заработал 500 тысяч евро
Финансовая гвардия Италии выявила несколько случаев массового фиктивного устройства на работу в больнице города Катандзаро в южной области Калабрия. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:06
2021-04-20T23:25
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италия
в мире
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РИМ, 20 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии выявила несколько случаев массового фиктивного устройства на работу в больнице города Катандзаро в южной области Калабрия.Один из семи привлеченных к ответственности человек числился в управлении пожарной безопасности учреждения. С 2005 года он не провел на работе и часа, пишет газета Corriere della Sera, которая называет случай 67-летнего мужчины рекордным.За 15 лет "службы" итальянец заработал 500 тысяч евро. Кроме того, расследование Финансовой гвардии установило, что руководители управления терпели запугивания, которые позволяли прогульщику избегать дисциплинарных взысканий.Один из сотрудников в разговоре со следователями вспомнил, как некий "очень выдающийся человек" около 2005 года явился в офис и пригрозил чиновнику проблемами для него и его семьи, если тот даст ход делу лжесотрудника. Помимо него, местная прокуратура завершила расследование в отношении руководящих сотрудников госпиталя за злоупотребление служебным положением, фальсификации и вымогательство.
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калабрия, италия, в мире

Мужчина 15 лет прогуливал работу и заработал 500 тысяч евро

18:06 20.04.2021 (обновлено: 23:25 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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РИМ, 20 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии выявила несколько случаев массового фиктивного устройства на работу в больнице города Катандзаро в южной области Калабрия.
Один из семи привлеченных к ответственности человек числился в управлении пожарной безопасности учреждения. С 2005 года он не провел на работе и часа, пишет газета Corriere della Sera, которая называет случай 67-летнего мужчины рекордным.
За 15 лет "службы" итальянец заработал 500 тысяч евро. Кроме того, расследование Финансовой гвардии установило, что руководители управления терпели запугивания, которые позволяли прогульщику избегать дисциплинарных взысканий.
Один из сотрудников в разговоре со следователями вспомнил, как некий "очень выдающийся человек" около 2005 года явился в офис и пригрозил чиновнику проблемами для него и его семьи, если тот даст ход делу лжесотрудника. Помимо него, местная прокуратура завершила расследование в отношении руководящих сотрудников госпиталя за злоупотребление служебным положением, фальсификации и вымогательство.
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 29.04.2019
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