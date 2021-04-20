https://ria.ru/20210420/proguly-1729149416.html

Мужчина 15 лет прогуливал работу и заработал 500 тысяч евро

Мужчина 15 лет прогуливал работу и заработал 500 тысяч евро

Финансовая гвардия Италии выявила несколько случаев массового фиктивного устройства на работу в больнице города Катандзаро в южной области Калабрия. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:06

2021-04-20T18:06

2021-04-20T23:25

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РИМ, 20 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии выявила несколько случаев массового фиктивного устройства на работу в больнице города Катандзаро в южной области Калабрия.Один из семи привлеченных к ответственности человек числился в управлении пожарной безопасности учреждения. С 2005 года он не провел на работе и часа, пишет газета Corriere della Sera, которая называет случай 67-летнего мужчины рекордным.За 15 лет "службы" итальянец заработал 500 тысяч евро. Кроме того, расследование Финансовой гвардии установило, что руководители управления терпели запугивания, которые позволяли прогульщику избегать дисциплинарных взысканий.Один из сотрудников в разговоре со следователями вспомнил, как некий "очень выдающийся человек" около 2005 года явился в офис и пригрозил чиновнику проблемами для него и его семьи, если тот даст ход делу лжесотрудника. Помимо него, местная прокуратура завершила расследование в отношении руководящих сотрудников госпиталя за злоупотребление служебным положением, фальсификации и вымогательство.

https://ria.ru/20190429/1553150662.html

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калабрия, италия, в мире