https://ria.ru/20210420/probki-1729159282.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:55

2021-04-20T18:55

2021-04-20T22:14

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москва

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской , Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице.В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульваров, а также Страстной, Тверской и Никитский бульвары.Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях.В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.Сильные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.Вылетные магистрали относительно свободны. Заторы наблюдаются на подъезде к Химкам и к Люберцам.Как отмечает столичный департамент транспорта в Telegram, основные причины таких пробок – ухудшение погодных условий и ограничения в связи с дорожными работами.Работы ведутся на следующих участках: Северянинский путепровод, МКАД, 91-й километр внешней стороны МКАД, 85-й километр внутренней стороны МКАД, 32-й километр внутренней стороны МКАД, Варшавское шоссе д.26, проспект Андропова, д. 48, Волгоградский проспект, д. 45."Советуем выезжать на машине после часа пик в 21.00. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210420/dozhd-1729113045.html

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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