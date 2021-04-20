https://ria.ru/20210420/probki-1729159282.html
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:55
2021-04-20T18:55
2021-04-20T22:14
яндекс
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_ba36ff82b0dcb8864423c254a14fc817.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской , Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице.В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульваров, а также Страстной, Тверской и Никитский бульвары.Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях.В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.Сильные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.Вылетные магистрали относительно свободны. Заторы наблюдаются на подъезде к Химкам и к Люберцам.Как отмечает столичный департамент транспорта в Telegram, основные причины таких пробок – ухудшение погодных условий и ограничения в связи с дорожными работами.Работы ведутся на следующих участках: Северянинский путепровод, МКАД, 91-й километр внешней стороны МКАД, 85-й километр внутренней стороны МКАД, 32-й километр внутренней стороны МКАД, Варшавское шоссе д.26, проспект Андропова, д. 48, Волгоградский проспект, д. 45."Советуем выезжать на машине после часа пик в 21.00. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210420/dozhd-1729113045.html
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b31e9ff43d500129c27dcc0bcd3f47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, москва, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Пробки в Москве
во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс
. Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской , Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице.
В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульваров, а также Страстной, Тверской и Никитский бульвары.
Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях.
В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.
Сильные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.
Вылетные магистрали относительно свободны. Заторы наблюдаются на подъезде к Химкам
и к Люберцам
.
Как отмечает столичный департамент транспорта в Telegram, основные причины таких пробок – ухудшение погодных условий и ограничения в связи с дорожными работами.
Работы ведутся на следующих участках: Северянинский путепровод, МКАД, 91-й километр внешней стороны МКАД, 85-й километр внутренней стороны МКАД, 32-й километр внутренней стороны МКАД, Варшавское шоссе д.26, проспект Андропова, д. 48, Волгоградский проспект, д. 45.
"Советуем выезжать на машине после часа пик в 21.00. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.