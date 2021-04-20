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Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:55
2021-04-20T22:14
яндекс
москва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской , Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице.В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульваров, а также Страстной, Тверской и Никитский бульвары.Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях.В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.Сильные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.Вылетные магистрали относительно свободны. Заторы наблюдаются на подъезде к Химкам и к Люберцам.Как отмечает столичный департамент транспорта в Telegram, основные причины таких пробок – ухудшение погодных условий и ограничения в связи с дорожными работами.Работы ведутся на следующих участках: Северянинский путепровод, МКАД, 91-й километр внешней стороны МКАД, 85-й километр внутренней стороны МКАД, 32-й километр внутренней стороны МКАД, Варшавское шоссе д.26, проспект Андропова, д. 48, Волгоградский проспект, д. 45."Советуем выезжать на машине после часа пик в 21.00. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210420/dozhd-1729113045.html
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яндекс, москва, общество

Пробки в Москве достигли десяти баллов

18:55 20.04.2021 (обновлено: 22:14 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской , Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице.
В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульваров, а также Страстной, Тверской и Никитский бульвары.
Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях.
В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.
Сильные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.
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Как отмечает столичный департамент транспорта в Telegram, основные причины таких пробок – ухудшение погодных условий и ограничения в связи с дорожными работами.
Работы ведутся на следующих участках: Северянинский путепровод, МКАД, 91-й километр внешней стороны МКАД, 85-й километр внутренней стороны МКАД, 32-й километр внутренней стороны МКАД, Варшавское шоссе д.26, проспект Андропова, д. 48, Волгоградский проспект, д. 45.
"Советуем выезжать на машине после часа пик в 21.00. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.
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