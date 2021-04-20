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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/privivka-1729154586.html
В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 74
В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 74
Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 74, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:32
2021-04-20T18:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
astrazeneca
австрия
вакцинация
в мире
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ВЕНА, 20 апр - РИА Новости. Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 74, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.Данные приводятся за отчетный период c 27 декабря 2020 по 16 апреля 2021 года."Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения сообщили о 74 случаях смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (64 BioNTech/Pfizer, 4 Moderna, 6 AstraZeneca)", - говорится в докладе.Ранее ведомство сообщало, что вскоре после прививки в Австрии скончались 63 человека.Как отмечается в докладе, в случае с четырьмя пациентами связь смерти с прививкой была исключена после вскрытия. Еще 16 человек получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У еще 30 человек имелись серьезные заболевания, которые, предположительно, привели к смерти. Обстоятельства смерти еще 23 пока устанавливаются. "В одном случае просматривается связь с прививкой (смерть 49-летней пациентки, скончавшейся вследствие серьезного нарушения свертываемости крови)", - сообщается в докладе.Проводятся дальнейшие исследования, пишет ведомство.Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений составило 20 264.
https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , австрия, вакцинация, в мире

В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 74

18:32 20.04.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ВЕНА, 20 апр - РИА Новости. Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 74, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.
Данные приводятся за отчетный период c 27 декабря 2020 по 16 апреля 2021 года.
"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения сообщили о 74 случаях смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (64 BioNTech/Pfizer, 4 Moderna, 6 AstraZeneca)", - говорится в докладе.
Ранее ведомство сообщало, что вскоре после прививки в Австрии скончались 63 человека.
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Как отмечается в докладе, в случае с четырьмя пациентами связь смерти с прививкой была исключена после вскрытия. Еще 16 человек получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У еще 30 человек имелись серьезные заболевания, которые, предположительно, привели к смерти. Обстоятельства смерти еще 23 пока устанавливаются. "В одном случае просматривается связь с прививкой (смерть 49-летней пациентки, скончавшейся вследствие серьезного нарушения свертываемости крови)", - сообщается в докладе.
Проводятся дальнейшие исследования, пишет ведомство.
Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений составило 20 264.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыAstraZenecaАвстрияВакцинацияВ мире
 
 
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