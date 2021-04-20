В порту Приморья из-за долгов морякам задержали теплоход ST Wind
© Анастасия ЯконюкПорт города Владивосток
© Анастасия Яконюк
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Второе по счету судно дальневосточной компании "Вип Строй Холдинг", теплоход ST Wind, задержали во вторник в Приморье за долги экипажу более чем на 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Судно "Порт Мэй" этого же судовладельца ранее задержали на Камчатке за долги экипажу. Моряки пожаловались в профсоюз на долг в 1,85 миллиона рублей и проблемы с топливом и провизией. Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты экипажу. Сейчас часть долга – 800 тысяч рублей – выплачена, судно обеспечили топливом и продуктами. Кроме того, инспекторы порта нашли на судне 38 нарушений, включая невыплату зарплаты. Судно задержано в Петропавловске до устранения всех нарушений.
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"Портовая инспекция задержала ST Wind. Наши представители на борту собирают у моряков заявления в транспортную прокуратуру, капитану порта. Уточняется размер долга. Он уже составляет более 2 миллионов рублей. Экипаж – 16 человек, все из Приморья. Судовладелец - "Вип Строй Холдинг", - сказал Суханов.
По его словам, в среду заявления передадут в прокуратуру. Суханов отметил, что, вероятно, на судне инспекторы найдут еще нарушения технического характера.
Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры, во вторник в Находкинскую транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату заработной платы обратился член экипажа судна ST Wind. "Обращение принято, будет направлено в Сахалинскую транспортную прокуратуру для проведения проверки", - рассказал собеседник агентства.
В прошлом году капитан порта Находки задержал "Порт Мэй" из-за долга судовладельца перед моряками в 4 миллиона рублей. Экипаж судна также жаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Суханов тогда рассказывал, что массовые заявления от моряков о задержках заработной платы на судах компании "Вип Строй Холдинг" начали поступать еще три года назад.
Теплоход "Порт Мэй" под флагом России принадлежит ООО "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Порт приписки - порт Холмск.
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