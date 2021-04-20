Прилепин предложил запретить все проекты Сороса в России
14:05 20.04.2021 (обновлено: 14:33 20.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Деятельность структур, реализующие в РФ проекты финансиста Джорджа Сороса, нужно запретить, считает сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин.
Он отметил, что "разветвленные, разнообразные структуры" Сороса часто "завязаны на образование, на просвещение, на юношество, на подростков".
"Там колоссальная система взглядов, системообразующих представлений о действительности как таковой. Это касается тысячи разнообразных вещей и дателей, связанных с литературой, философией и социологией, с положением русских и иных наций внутри страны, бесконечный просто список. И они заходят с одной стороны, с другой стороны. И везде цель у них совершенно одна: системное продолжение 1991 и тех задач, которые до конца не были выполнены. В этом надо отдавать себе отчет, тем более Сорос особенно и не скрывает себя в ключевые моменты новейшей российской истории", - сказал Прилепин в ходе круглого стола "Влияние Дж. Сороса и аффилированных с ним структур на высшее образование в России и СНГ".
По мнению Прилепина, на деятельность Сороса и его структур "должен быть наложен запрет как на запрещенную организацию в России организацию ИГИЛ*". Он пообещал продолжать работать над этим.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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