https://ria.ru/20210420/prilepin-1729098775.html

Прилепин предложил запретить все проекты Сороса в России

Прилепин предложил запретить все проекты Сороса в России

Деятельность структур, реализующие в РФ проекты финансиста Джорджа Сороса, нужно запретить, считает сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду"... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:05

2021-04-20T14:05

2021-04-20T14:33

россия

исламское государство

снг

джордж сорос

захар прилепин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Деятельность структур, реализующие в РФ проекты финансиста Джорджа Сороса, нужно запретить, считает сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин.Он отметил, что "разветвленные, разнообразные структуры" Сороса часто "завязаны на образование, на просвещение, на юношество, на подростков"."Там колоссальная система взглядов, системообразующих представлений о действительности как таковой. Это касается тысячи разнообразных вещей и дателей, связанных с литературой, философией и социологией, с положением русских и иных наций внутри страны, бесконечный просто список. И они заходят с одной стороны, с другой стороны. И везде цель у них совершенно одна: системное продолжение 1991 и тех задач, которые до конца не были выполнены. В этом надо отдавать себе отчет, тем более Сорос особенно и не скрывает себя в ключевые моменты новейшей российской истории", - сказал Прилепин в ходе круглого стола "Влияние Дж. Сороса и аффилированных с ним структур на высшее образование в России и СНГ".По мнению Прилепина, на деятельность Сороса и его структур "должен быть наложен запрет как на запрещенную организацию в России организацию ИГИЛ*". Он пообещал продолжать работать над этим.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210330/soros-1603466340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200529/1572202599.html

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россия, исламское государство, снг, джордж сорос, захар прилепин