https://ria.ru/20210420/prazdniki-1729088727.html

Большинство россиян планируют провести майские праздники дома

Большинство россиян планируют провести майские праздники дома

Большинство россиян (56 процентов) планируют провести майские праздники дома, еще 34 процента намерены поехать на дачи. Такие данные опроса ВЦИОМ озвучил... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:48

2021-04-20T18:48

2021-04-20T18:48

туризм

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туризм

кирилл родин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Большинство россиян (56 процентов) планируют провести майские праздники дома, еще 34 процента намерены поехать на дачи. Такие данные опроса ВЦИОМ озвучил директор по работе с органами государственной власти всероссийского центра Кирилл Родин.Еще восемь процентов респондентов сообщили, что будут работать. Поездки по России запланировали 13 процентов. Из них в Крым собираются три процента, на Черноморское побережье Кавказа — столько же, остальные семь процентов — в другие области и города. На отдых в майские праздники в среднем наши соотечественники планируют потратить 19612 рублей.По данным опроса, 71 процент россиян вообще не продумывали свои каникулы. Отсутствие планов 59 процентов опрошенных объясняют высокими ценами и нехваткой денег. Еще 12 процентов лишили себя отдыха из-за пандемии.При этом 64 процента респондентов не опасаются путешествовать на майские праздники, а 34 — напротив, боятся ездить из-за угрозы заразиться.Наибольшее опасение из-за пандемии коронавируса у россиян вызывает Китай (21 процент), Украина (17), Италия (14) и Таиланд (11 процентов). Из-за страха заразиться ни в какую страну, даже при условии, что границы откроются, не поехали бы 18 процентов респондентов.Опрос проведен 11 апреля среди 1600 человек из более 80 регионов и 500 городов.

https://ria.ru/20210414/prazdniki-1728233928.html

россия

китай

республика крым

краснодарский край

италия

таиланд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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