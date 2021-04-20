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Туризм
https://ria.ru/20210420/prazdniki-1729088727.html
Большинство россиян планируют провести майские праздники дома
Большинство россиян планируют провести майские праздники дома
Большинство россиян (56 процентов) планируют провести майские праздники дома, еще 34 процента намерены поехать на дачи. Такие данные опроса ВЦИОМ озвучил... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:48
2021-04-20T18:48
туризм
отдых на море
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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куда поехать в выходные
россия
туризм
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Большинство россиян (56 процентов) планируют провести майские праздники дома, еще 34 процента намерены поехать на дачи. Такие данные опроса ВЦИОМ озвучил директор по работе с органами государственной власти всероссийского центра Кирилл Родин.Еще восемь процентов респондентов сообщили, что будут работать. Поездки по России запланировали 13 процентов. Из них в Крым собираются три процента, на Черноморское побережье Кавказа — столько же, остальные семь процентов — в другие области и города. На отдых в майские праздники в среднем наши соотечественники планируют потратить 19612 рублей.По данным опроса, 71 процент россиян вообще не продумывали свои каникулы. Отсутствие планов 59 процентов опрошенных объясняют высокими ценами и нехваткой денег. Еще 12 процентов лишили себя отдыха из-за пандемии.При этом 64 процента респондентов не опасаются путешествовать на майские праздники, а 34 — напротив, боятся ездить из-за угрозы заразиться.Наибольшее опасение из-за пандемии коронавируса у россиян вызывает Китай (21 процент), Украина (17), Италия (14) и Таиланд (11 процентов). Из-за страха заразиться ни в какую страну, даже при условии, что границы откроются, не поехали бы 18 процентов респондентов.Опрос проведен 11 апреля среди 1600 человек из более 80 регионов и 500 городов.
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Большинство россиян планируют провести майские праздники дома

18:48 20.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГорожане гуляют в саду "Эрмитаж" во время первомайского праздника
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Большинство россиян (56 процентов) планируют провести майские праздники дома, еще 34 процента намерены поехать на дачи. Такие данные опроса ВЦИОМ озвучил директор по работе с органами государственной власти всероссийского центра Кирилл Родин.
Еще восемь процентов респондентов сообщили, что будут работать. Поездки по России запланировали 13 процентов. Из них в Крым собираются три процента, на Черноморское побережье Кавказа — столько же, остальные семь процентов — в другие области и города.
На отдых в майские праздники в среднем наши соотечественники планируют потратить 19612 рублей.
По данным опроса, 71 процент россиян вообще не продумывали свои каникулы. Отсутствие планов 59 процентов опрошенных объясняют высокими ценами и нехваткой денег. Еще 12 процентов лишили себя отдыха из-за пандемии.
При этом 64 процента респондентов не опасаются путешествовать на майские праздники, а 34 — напротив, боятся ездить из-за угрозы заразиться.
Наибольшее опасение из-за пандемии коронавируса у россиян вызывает Китай (21 процент), Украина (17), Италия (14) и Таиланд (11 процентов). Из-за страха заразиться ни в какую страну, даже при условии, что границы откроются, не поехали бы 18 процентов респондентов.
Опрос проведен 11 апреля среди 1600 человек из более 80 регионов и 500 городов.
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