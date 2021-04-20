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Минобороны Германии усомнилось в необходимости "Северного потока — 2"
Минобороны Германии усомнилось в необходимости "Северного потока — 2"
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток — 2", сообщил телеканал ntv. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:42
2021-04-20T18:43
nord stream 2 ag
балтийское море
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
северный поток — 2
минобороны германии
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток — 2", сообщил телеканал ntv.В ходе организованных аналитическим центром IFRI и Фондом Конрада Аденауэра дебатов министр отметила, что еще не решено, будет ли по нему поступать топливо и в каком объеме."Насколько ей известно, сейчас этим вопросом занимаются юристы. С другой стороны, она не видит возможности остановить почти готовый проект", — уточнил телеканал.Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по магистрали нужно поставить в зависимость от "поведения России"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения возведения российской магистрали. В 2019 году Вашингтон ввел санкции против компаний, занимающихся проектом. Швейцарская Allseas прекратила работы. Прокладка труб возобновилась спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.В Германии выступают за достройку "Северного потока — 2" и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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nord stream 2 ag, балтийское море, россия, аннегрет крамп-карренбауэр, северный поток — 2, минобороны германии, сша, украина, в мире

Минобороны Германии усомнилось в необходимости "Северного потока — 2"

16:42 20.04.2021 (обновлено: 18:43 20.04.2021)
 
© AP Photo / dpa/Kay NietfeldАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток — 2", сообщил телеканал ntv.
В ходе организованных аналитическим центром IFRI и Фондом Конрада Аденауэра дебатов министр отметила, что еще не решено, будет ли по нему поступать топливо и в каком объеме.
"Насколько ей известно, сейчас этим вопросом занимаются юристы. С другой стороны, она не видит возможности остановить почти готовый проект", — уточнил телеканал.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по магистрали нужно поставить в зависимость от "поведения России".
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Зеленский назвал "Северный поток — 2" вопросом войны
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения возведения российской магистрали. В 2019 году Вашингтон ввел санкции против компаний, занимающихся проектом. Швейцарская Allseas прекратила работы. Прокладка труб возобновилась спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.
В Германии выступают за достройку "Северного потока — 2" и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGБалтийское мореРоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрСеверный поток — 2Минобороны ГерманииСШАУкраинаВ мире
 
 
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