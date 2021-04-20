https://ria.ru/20210420/potok-1729130562.html

Минобороны Германии усомнилось в необходимости "Северного потока — 2"

Минобороны Германии усомнилось в необходимости "Северного потока — 2"

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток — 2", сообщил телеканал ntv. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:42

2021-04-20T16:42

2021-04-20T18:43

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балтийское море

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аннегрет крамп-карренбауэр

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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток — 2", сообщил телеканал ntv.В ходе организованных аналитическим центром IFRI и Фондом Конрада Аденауэра дебатов министр отметила, что еще не решено, будет ли по нему поступать топливо и в каком объеме."Насколько ей известно, сейчас этим вопросом занимаются юристы. С другой стороны, она не видит возможности остановить почти готовый проект", — уточнил телеканал.Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по магистрали нужно поставить в зависимость от "поведения России"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения возведения российской магистрали. В 2019 году Вашингтон ввел санкции против компаний, занимающихся проектом. Швейцарская Allseas прекратила работы. Прокладка труб возобновилась спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.В Германии выступают за достройку "Северного потока — 2" и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210416/potok-1728542758.html

балтийское море

россия

сша

украина

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