https://ria.ru/20210420/posol-1729058496.html
Посол Болгарии в России прокомментировал вызов в МИД
Посол Болгарии в России прокомментировал вызов в МИД
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин сообщил РИА Новости, что получил в МИД РФ информацию в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:21
2021-04-20T11:21
2021-04-20T11:37
атанас крыстин
мид болгарии
россия
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155556/53/1555565350_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_dd5b68b6e5a52378c27d451cb5e5c049.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин сообщил РИА Новости, что получил в МИД РФ информацию в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов."Мы получили информацию", - сказал посол, не став раскрывать подробностей беседы в российском внешнеполитическом ведомстве.МИД Болгарии 22 марта объявил persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.В Москве заявили, что оставляют за собой право на "зеркальные" ответные меры.
https://ria.ru/20210323/mid-1602476010.html
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/53/1555565350_8:0:2617:1957_1920x0_80_0_0_0a23706572294b747dd5bf722e29baa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атанас крыстин, мид болгарии, россия, болгария
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин
сообщил РИА Новости, что получил в МИД РФ информацию в свете возможного ответа Москвы
на высылку российских дипломатов.
"Мы получили информацию", - сказал посол, не став раскрывать подробностей беседы в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД Болгарии
22 марта объявил persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства России
в Софии
.
Генпрокуратура
Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.
Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
В Москве заявили, что оставляют за собой право на "зеркальные" ответные меры.