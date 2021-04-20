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Посол Болгарии в России прибыл в МИД на фоне "шпионского скандала"
Посол Болгарии в России прибыл в МИД на фоне "шпионского скандала"
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин во вторник прибыл в МИД РФ в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:02
2021-04-20T11:15
атанас крыстин
мид болгарии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин во вторник прибыл в МИД РФ в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов, передаёт корреспондент РИА Новости.Посол прошел в ведомство, отказавшись от комментариев. Вместе с тем за несколько минут до его прибытия к российскому МИД также прибыла машина с флагами Евросоюза.МИД Болгарии 22 марта объявил persona nоn grata двух сотрудников посольства России в Софии.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.
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атанас крыстин, мид болгарии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария

Посол Болгарии в России прибыл в МИД на фоне "шпионского скандала"

11:02 20.04.2021 (обновлено: 11:15 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин во вторник прибыл в МИД РФ в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посол прошел в ведомство, отказавшись от комментариев. Вместе с тем за несколько минут до его прибытия к российскому МИД также прибыла машина с флагами Евросоюза.
МИД Болгарии 22 марта объявил persona nоn grata двух сотрудников посольства России в Софии.
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Атанас КрыстинМИД БолгарииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Болгария
 
 
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