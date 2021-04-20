https://ria.ru/20210420/poslanie-1729143924.html

Эксперты: президент посвятит послание социально-экономическим вопросам

Эксперты: президент посвятит послание социально-экономическим вопросам

Предстоящее послание президента РФ Федеральному Собранию будет посвящено преимущественно социально-экономическим вопросам, и глава государства будет внимательно РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:40

2021-04-20T17:40

2021-04-20T17:40

россия

павел данилин

вциом

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142657_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_ecde42cec9da771096594f198e5d7f25.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Предстоящее послание президента РФ Федеральному Собранию будет посвящено преимущественно социально-экономическим вопросам, и глава государства будет внимательно следить за исполнением обозначенных им задач, уверены участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прошлое послание президента, озвученное 15 января 2020 года, было социально ориентированным и содержало широкий пакет мер социальной поддержки, которые были не только заявлены, но и по большей части реализованы."Те институциональные решения, особенно в социальной сфере, те механизмы, которые были заложены тогда, по поддержке семей с детьми, отдельных наиболее нуждающихся категорий населения, медицины и медработников, а также по развитию образования, во многом помогли преодолению ситуации и сохранению оптимизма в период пандемии коронавируса", – подчеркнула Кислицына.При этом, по словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, проблема пандемии в массовом сознании россиян уже не стоит так остро и на первый план выходит повестка благосостояния населения."Социологические исследования показывают, что на первый план выходят социально-экономические темы, вопросы материального благосостояния, запросы на стратегию дальнейшего развития социальной сферы и обеспечение государством защитной функции", – отметил Мамонов.На этом фоне эксперты ожидают, что предстоящее послание будет ориентировано на социально-экономический блок вопросов и президент предложит дальнейшие меры по поддержке населения и развитию финансово-экономической сферы."Я убежден, что послание будет судьбоносным и историческим, и то, как было реализовано послание прошлого года, дает нам уверенность утверждать, что и в этот раз все будет исполнено основательно, четко и под контролем главы государства", – добавил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

https://ria.ru/20210419/poslanie-1728930376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел данилин, вциом, владимир путин, политика