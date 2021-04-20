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Российские ракетоносцы пролетели над Балтикой
Российские ракетоносцы пролетели над Балтикой
Германия, Дания и Финляндия поднимали в воздух истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:19
2021-04-20T22:38
россия
балтийское море
ту-160
министерство обороны рф (минобороны рф)
германия
дания
финляндия
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Германия, Дания и Финляндия поднимали в воздух истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщает Минобороны РФ.Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации (самолет получил среди летчиков прозвище "Белый лебедь") выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря."Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии", - говорится в сообщении.Отмечается, что полет длился порядка восьми часов.Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210220/tu-160-1598259836.html
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60
Полет Ту-160 над нейтральными водами Балтики. Кадры Минобороны РФ
Полет Ту-160 над нейтральными водами Балтики. Кадры Минобороны РФ
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россия, балтийское море, ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, дания, финляндия, в мире

Российские ракетоносцы пролетели над Балтикой

18:19 20.04.2021 (обновлено: 22:38 20.04.2021)
 
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Германия, Дания и Финляндия поднимали в воздух истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщает Минобороны РФ.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации (самолет получил среди летчиков прозвище "Белый лебедь") выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.
"Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полет длился порядка восьми часов.
Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Полет ракетоносцев Ту-160 над акваториями трех морей - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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РоссияБалтийское мореТу-160Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ГерманияДанияФинляндияВ мире
 
 
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