https://ria.ru/20210420/pivo-1729090090.html

В России предложили ответить Чехии пивным эмбарго

В России предложили ответить Чехии пивным эмбарго

Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о необходимости запретить чешское пиво в ответ... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:27

2021-04-20T13:27

2021-04-20T14:19

россия

трезвая россия

султан хамзаев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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В России предложили ввести пивное эмбарго

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги.По его мнению, таким образом политические группы в Чехии осознают, что их высказывания и действия возымеют экономические последствия для всей страны. Россияне, по словам Хамзаева, смогут прожить без напитка, а запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения."У нас в России в год потребляется около восьми миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются", — подытожил он.Кризис в отношениях Праги и МосквыВ субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает виновниками отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата, в том числе — неожиданно для Праги — заместителя посла.Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Кремль назвал реакцию Праги провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729078521.html

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москва

чехия

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россия, трезвая россия, султан хамзаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, чехия, в мире