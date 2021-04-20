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В России предложили ответить Чехии пивным эмбарго
В России предложили ответить Чехии пивным эмбарго
Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о необходимости запретить чешское пиво в ответ... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:27
2021-04-20T14:19
россия
трезвая россия
султан хамзаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
чехия
в мире
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В России предложили ввести пивное эмбарго
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги.По его мнению, таким образом политические группы в Чехии осознают, что их высказывания и действия возымеют экономические последствия для всей страны. Россияне, по словам Хамзаева, смогут прожить без напитка, а запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения."У нас в России в год потребляется около восьми миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются", — подытожил он.Кризис в отношениях Праги и МосквыВ субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает виновниками отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата, в том числе — неожиданно для Праги — заместителя посла.Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Кремль назвал реакцию Праги провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729078521.html
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россия, трезвая россия, султан хамзаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, чехия, в мире

В России предложили ответить Чехии пивным эмбарго

13:27 20.04.2021 (обновлено: 14:19 20.04.2021)
 
© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Depositphotos / bogdan.hoda
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги.
По его мнению, таким образом политические группы в Чехии осознают, что их высказывания и действия возымеют экономические последствия для всей страны. Россияне, по словам Хамзаева, смогут прожить без напитка, а запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения.
Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
12:46
В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
"У нас в России в год потребляется около восьми миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются", — подытожил он.

Кризис в отношениях Праги и Москвы

В субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает виновниками отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата, в том числе — неожиданно для Праги — заместителя посла.
Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Кремль назвал реакцию Праги провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
09:49
МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
 
РоссияТрезвая РоссияСултан ХамзаевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваЧехияВ мире
 
 
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