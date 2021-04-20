В России предложили ответить Чехии пивным эмбарго
13:27 20.04.2021 (обновлено: 14:19 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги.
По его мнению, таким образом политические группы в Чехии осознают, что их высказывания и действия возымеют экономические последствия для всей страны. Россияне, по словам Хамзаева, смогут прожить без напитка, а запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения.
"У нас в России в год потребляется около восьми миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются", — подытожил он.
Кризис в отношениях Праги и Москвы
В субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает виновниками отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата, в том числе — неожиданно для Праги — заместителя посла.
Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Кремль назвал реакцию Праги провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.