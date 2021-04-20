В Новочеркасске нашли мужчину, купившего пиво подросткам перед ДТП
12:30 20.04.2021 (обновлено: 13:59 20.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области / Перейти в фотобанкАвтомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители установили личность мужчины, который купил шесть литров пива подросткам, разбившимся позже в аварии в Новочеркасске Ростовской области, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Установлено, что около 18.30 вечера 17 апреля мужчина 1999 года рождения купил в магазине "Пятерочка" четыре бутылки пива по 1,5 литра, которые отдал подросткам", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по словам мужчины, спиртное он купил по просьбе одной из девушек.
В отношении купившего пиво подросткам составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции). Санкция статьи предусматривает штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Рано утром 18 апреля легковой автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине были шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске объявлен общегородской траур.