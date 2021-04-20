https://ria.ru/20210420/perm-1729032529.html

Полиция проверит видео нападения "карманника" на слепого в Перми

Полиция проверит видео нападения "карманника" на слепого в Перми

Пермская полиция проводит проверку видео, на котором мужчина с тростью для слепых отбился от "карманника" в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:30

2021-04-20T08:30

2021-04-20T08:30

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку видео, на котором мужчина с тростью для слепых отбился от "карманника" в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, по версии автора записи, установленных в подъезде дома 2 на улице Лукоянова в Перми. На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник преследует мужчину с тростью белого цвета, которую обычно используют слепые. Согласно видеозаписи, злоумышленник зашел за "жертвой" в подъезд и попытался залезть в его карман, но получил отпор."С заявлением в полицию мужчина не обращался. При этом с видеозаписью инцидента мы ознакомлены. Проводится проверка", - пояснили в краевом ГУ МВД.

https://ria.ru/20210420/perm-1729031504.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, происшествия