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Полиция проверит видео нападения "карманника" на слепого в Перми
Полиция проверит видео нападения "карманника" на слепого в Перми
Пермская полиция проводит проверку видео, на котором мужчина с тростью для слепых отбился от "карманника" в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:30
2021-04-20T08:30
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку видео, на котором мужчина с тростью для слепых отбился от "карманника" в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, по версии автора записи, установленных в подъезде дома 2 на улице Лукоянова в Перми. На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник преследует мужчину с тростью белого цвета, которую обычно используют слепые. Согласно видеозаписи, злоумышленник зашел за "жертвой" в подъезд и попытался залезть в его карман, но получил отпор."С заявлением в полицию мужчина не обращался. При этом с видеозаписью инцидента мы ознакомлены. Проводится проверка", - пояснили в краевом ГУ МВД.
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пермь, происшествия

Полиция проверит видео нападения "карманника" на слепого в Перми

08:30 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку видео, на котором мужчина с тростью для слепых отбился от "карманника" в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, по версии автора записи, установленных в подъезде дома 2 на улице Лукоянова в Перми. На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник преследует мужчину с тростью белого цвета, которую обычно используют слепые. Согласно видеозаписи, злоумышленник зашел за "жертвой" в подъезд и попытался залезть в его карман, но получил отпор.
"С заявлением в полицию мужчина не обращался. При этом с видеозаписью инцидента мы ознакомлены. Проводится проверка", - пояснили в краевом ГУ МВД.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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