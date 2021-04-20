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Полиция Перми начала проверку информации об избиении школьника учителем
Полиция Перми начала проверку информации об избиении школьника учителем
Пермская полиция проводит проверку информации об избиении восьмилетнего мальчика тренером по танцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:14
2021-04-20T08:14
2021-04-20T08:14
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кунгур
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку информации об избиении восьмилетнего мальчика тренером по танцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Ранее в соцсети жительница Пермского края пожаловалась, что ее восьмилетнего сына на занятии по танцам избил тренер. Мать мальчика пояснила, что инцидент произошел в танцевальной студии в Кунгуре. Кровоподтеки на теле сына она обнаружила, когда ребенок вернулся с тренировки. Тренер отрицает факт избиения - по его версии, травмы школьник мог получить на занятии по воздушной акробатике."Проводится проверка информации, размещенной в соцсети, об избиении тренером мальчика", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20210318/shkola-1601763814.html
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пермский край, кунгур, происшествия