https://ria.ru/20210420/perm-1729031504.html

Полиция Перми начала проверку информации об избиении школьника учителем

Полиция Перми начала проверку информации об избиении школьника учителем

Пермская полиция проводит проверку информации об избиении восьмилетнего мальчика тренером по танцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:14

2021-04-20T08:14

2021-04-20T08:14

пермский край

кунгур

происшествия

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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку информации об избиении восьмилетнего мальчика тренером по танцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Ранее в соцсети жительница Пермского края пожаловалась, что ее восьмилетнего сына на занятии по танцам избил тренер. Мать мальчика пояснила, что инцидент произошел в танцевальной студии в Кунгуре. Кровоподтеки на теле сына она обнаружила, когда ребенок вернулся с тренировки. Тренер отрицает факт избиения - по его версии, травмы школьник мог получить на занятии по воздушной акробатике."Проводится проверка информации, размещенной в соцсети, об избиении тренером мальчика", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210318/shkola-1601763814.html

пермский край

кунгур

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, кунгур, происшествия