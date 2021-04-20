https://ria.ru/20210420/patriarkh-1729137856.html

В Македонии осудили патриарха Варфоломея за попытку навязать первенство

В Македонии осудили патриарха Варфоломея за попытку навязать первенство

Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет прав на абсолютное первенство в православном мире, это не соответствует вероучению Церкви, заявил в интервью... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:13

2021-04-20T17:13

2021-04-20T17:23

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

сербская православная церковь

петр порошенко

русская православная церковь

северная македония

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет прав на абсолютное первенство в православном мире, это не соответствует вероучению Церкви, заявил в интервью РИА Новости лидер православных македонцев, глава Охридской архиепископии Сербской православной церкви архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский).Он пояснил, что данный статус подразумевает лишь некую общую координирующую роль Константинопольского предстоятеля, но не какие-то властные полномочия. Этим ситуация в православном мире отличается от положения в Католической церкви, где у папы Римского сосредоточена вся полнота власти, и он действительно является "первым без равных" среди других католических епископов."У патриарха Варфоломея нет подобных прав на первенство во Вселенской церкви. Тем более так, как он это осуществляет", - заключил лидер православных Северной Македонии.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210414/varfolomey-1728131775.html

https://ria.ru/20210420/okhridskiy-1729104069.html

северная македония

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константинопольский патриархат, сербская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, северная македония