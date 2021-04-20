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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210420/patriarkh-1729137856.html
В Македонии осудили патриарха Варфоломея за попытку навязать первенство
В Македонии осудили патриарха Варфоломея за попытку навязать первенство
Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет прав на абсолютное первенство в православном мире, это не соответствует вероучению Церкви, заявил в интервью... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:13
2021-04-20T17:23
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
сербская православная церковь
петр порошенко
русская православная церковь
северная македония
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет прав на абсолютное первенство в православном мире, это не соответствует вероучению Церкви, заявил в интервью РИА Новости лидер православных македонцев, глава Охридской архиепископии Сербской православной церкви архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский).Он пояснил, что данный статус подразумевает лишь некую общую координирующую роль Константинопольского предстоятеля, но не какие-то властные полномочия. Этим ситуация в православном мире отличается от положения в Католической церкви, где у папы Римского сосредоточена вся полнота власти, и он действительно является "первым без равных" среди других католических епископов."У патриарха Варфоломея нет подобных прав на первенство во Вселенской церкви. Тем более так, как он это осуществляет", - заключил лидер православных Северной Македонии.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210414/varfolomey-1728131775.html
https://ria.ru/20210420/okhridskiy-1729104069.html
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константинопольский патриархат, сербская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, северная македония

В Македонии осудили патриарха Варфоломея за попытку навязать первенство

17:13 20.04.2021 (обновлено: 17:23 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСвященнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет прав на абсолютное первенство в православном мире, это не соответствует вероучению Церкви, заявил в интервью РИА Новости лидер православных македонцев, глава Охридской архиепископии Сербской православной церкви архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский).
"Вселенского патриарха избирает не вся Православная церковь, а лишь Синод Константинопольского патриархата. И по этой причине он не может быть "первым без равных", а просто первым, каким мы его и признаем, - но первым среди равных", - сказал архиепископ Иоанн.
Он пояснил, что данный статус подразумевает лишь некую общую координирующую роль Константинопольского предстоятеля, но не какие-то властные полномочия. Этим ситуация в православном мире отличается от положения в Католической церкви, где у папы Римского сосредоточена вся полнота власти, и он действительно является "первым без равных" среди других католических епископов.
"У патриарха Варфоломея нет подобных прав на первенство во Вселенской церкви. Тем более так, как он это осуществляет", - заключил лидер православных Северной Македонии.
Вселенский патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
События на Украине вызвали раскол в США. Но в этом винят Москву
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
Архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский) - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 16:00Религия и мировоззрение
Лидер православных Македонии: власти не исполняют решение суда Страсбурга
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатСербская православная церковьПетр ПорошенкоРусская православная церковьСеверная Македония
 
 
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