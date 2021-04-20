В Македонии осудили патриарха Варфоломея за попытку навязать первенство
17:13 20.04.2021 (обновлено: 17:23 20.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСвященнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет прав на абсолютное первенство в православном мире, это не соответствует вероучению Церкви, заявил в интервью РИА Новости лидер православных македонцев, глава Охридской архиепископии Сербской православной церкви архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский).
"Вселенского патриарха избирает не вся Православная церковь, а лишь Синод Константинопольского патриархата. И по этой причине он не может быть "первым без равных", а просто первым, каким мы его и признаем, - но первым среди равных", - сказал архиепископ Иоанн.
Он пояснил, что данный статус подразумевает лишь некую общую координирующую роль Константинопольского предстоятеля, но не какие-то властные полномочия. Этим ситуация в православном мире отличается от положения в Католической церкви, где у папы Римского сосредоточена вся полнота власти, и он действительно является "первым без равных" среди других католических епископов.
"У патриарха Варфоломея нет подобных прав на первенство во Вселенской церкви. Тем более так, как он это осуществляет", - заключил лидер православных Северной Македонии.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.