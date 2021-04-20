https://ria.ru/20210420/paskha-1729065315.html

В Греции перенесли время начала Пасхи из-за пандемии

В Греции перенесли время начала Пасхи из-за пандемии

Воскресение Христово в Греции в этом году состоится на два часа раньше – в 22.00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает газета "Катимерини". РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:48

2021-04-20T11:48

2021-04-20T11:48

религия и мировоззрение

кириакос мицотакис

элладская православная церковь

пасха

греция

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АФИНЫ, 20 апр - РИА Новости. Воскресение Христово в Греции в этом году состоится на два часа раньше – в 22.00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает газета "Катимерини".Пасха отмечается в православной Греции 2 мая."Правительство и церковь достигли принципиальной договоренности о том, что Воскресение состоится двумя часами ранее, в 22.00. Цель состоит в том, чтобы совершить Воскресение в храмах с участием людей на открытых пространствах, не требуя при этом значительного продления часов, в течение которых разрешено движение", - пишет газета. Сейчас в Греции из-за ситуации с коронавирусом действует комендантский час – передвижение граждан запрещено с 9 вечера до 5 утра.Как пишет газета, в понедельник вечером премьер-министр Кириакос Мицотакис провел первую беседу с архиепископом Афинским Иеронимом в парламенте, в кулуарах юбилейной выставки, посвященной 200-летию революции 1821 года. Во вторник постоянный Синод Элладской православной церкви собирается для обсуждения работы храмов и монастырей в период Страстной недели. Как отмечает издание, Синод предлагает в письме министерству образования и по делам религий увеличить максимальное количество людей внутри храмов на Пасху - из расчета один человек на 15 квадратных метров в помещении. Правительственное ограничение предусматривает присутствие одного человека на 20 квадратных метрах в помещении."Синод обосновывает свое предложение тем, что высота храмов и хорошая погода на Пасху обеспечат очень хорошую вентиляцию храмов. В то же время Синод просит правительство разрешить верующим находиться на площадях храмов, чтобы не допускать скопления людей. В ближайшие дни будут окончательно согласованы решения о режиме движения граждан вместе с часами церковных служб", - отмечает газета.По данным издания, комендантский час будет сокращен перед Страстной неделей. "При этом, конечно, службы начнутся раньше, и раньше прозвучит "Христос Воскрес". Такое происходит во многих деревнях нашей страны, поскольку священникам приходится переходить из деревни в деревню для совершения богослужения Воскресения Христова", - пишет "Катимерини".Также, по данным газеты, в иерархии считают, что в этом году с ситуацией будет справиться проще, так как часть людей уже сделали прививки от коронавируса, а пожилые верующие стали более осторожными. По ее информации, Синод предлагает разрешить проводить службу на улицах и в Страстную пятницу провести Эпитафию – шествие с "гробом Господним". По традиции, крестный ход идет по улицам каждого города или селения, люди несут свечи.

https://ria.ru/20210415/afon-1728389129.html

https://ria.ru/20210420/paskha-1729060450.html

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кириакос мицотакис, элладская православная церковь, пасха, греция