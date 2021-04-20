Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/pase-1729167398.html
В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата
В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата
Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:52
2021-04-20T22:12
хендрик дамс
алексей гончаренко
петр толстой
госдума рф
совет европы
ангела меркель
владимир путин
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_6f432e420b1ddbe17a29d6c290b85cf3.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко.Ранее представитель Украины во время выступления достал государственный флаг в знак возмущения тем фактом, что в докладе "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" нет упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.Он напомнил, что инцидент с украинским депутатом произошел в то время, когда парламентариям предоставили возможность задать свои вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель."Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина. На этом он не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, после чего и был наконец изгнан из зала ассамблеи председателем", — описал инцидент вице-спикер Госдумы.Глава российской делегации прикрепил к сообщению копию письма Лиддел-Грейнджера."Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил свое мнение, и не поддерживаем такое поведение", — говорится в нем.Гончаренко не первый раз замечен за поведением, которое не соответствует нормам ПАСЕ. По словам Дамса, представитель украинской делегации вновь "грубо злоупотребляет своим правом на выступление". Председатель ассамблеи попросил подготовить доклад по этому инциденту.
https://ria.ru/20210420/pase-1729138361.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1221ba88cfe71736844d546e14f3710c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хендрик дамс, алексей гончаренко, петр толстой, госдума рф, совет европы, ангела меркель, владимир путин, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата

19:52 20.04.2021 (обновлено: 22:12 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко.
Ранее представитель Украины во время выступления достал государственный флаг в знак возмущения тем фактом, что в докладе "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" нет упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.

"Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки", — написал Толстой в Telegram-канале.

Он напомнил, что инцидент с украинским депутатом произошел в то время, когда парламентариям предоставили возможность задать свои вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель.
"Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина. На этом он не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, после чего и был наконец изгнан из зала ассамблеи председателем", — описал инцидент вице-спикер Госдумы.
Глава российской делегации прикрепил к сообщению копию письма Лиддел-Грейнджера.
"Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил свое мнение, и не поддерживаем такое поведение", — говорится в нем.
Гончаренко не первый раз замечен за поведением, которое не соответствует нормам ПАСЕ. По словам Дамса, представитель украинской делегации вновь "грубо злоупотребляет своим правом на выступление". Председатель ассамблеи попросил подготовить доклад по этому инциденту.
Украинский депутат развернул флаг страны во время заседания ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 17:15
Поклонская прокомментировала скандал с украинским депутатом в ПАСЕ
 
Хендрик ДамсАлексей ГончаренкоПетр ТолстойГосдума РФСовет ЕвропыАнгела МеркельВладимир ПутинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала