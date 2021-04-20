https://ria.ru/20210420/pase-1729167398.html

В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата

В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:52

2021-04-20T19:52

2021-04-20T22:12

хендрик дамс

алексей гончаренко

петр толстой

госдума рф

совет европы

ангела меркель

владимир путин

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко.Ранее представитель Украины во время выступления достал государственный флаг в знак возмущения тем фактом, что в докладе "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" нет упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.Он напомнил, что инцидент с украинским депутатом произошел в то время, когда парламентариям предоставили возможность задать свои вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель."Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина. На этом он не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, после чего и был наконец изгнан из зала ассамблеи председателем", — описал инцидент вице-спикер Госдумы.Глава российской делегации прикрепил к сообщению копию письма Лиддел-Грейнджера."Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил свое мнение, и не поддерживаем такое поведение", — говорится в нем.Гончаренко не первый раз замечен за поведением, которое не соответствует нормам ПАСЕ. По словам Дамса, представитель украинской делегации вновь "грубо злоупотребляет своим правом на выступление". Председатель ассамблеи попросил подготовить доклад по этому инциденту.

https://ria.ru/20210420/pase-1729138361.html

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хендрик дамс, алексей гончаренко, петр толстой, госдума рф, совет европы, ангела меркель, владимир путин, парламентская ассамблея совета европы, в мире