В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата
19:52 20.04.2021 (обновлено: 22:12 20.04.2021)
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко.
Ранее представитель Украины во время выступления достал государственный флаг в знак возмущения тем фактом, что в докладе "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" нет упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.
"Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки", — написал Толстой в Telegram-канале.
Он напомнил, что инцидент с украинским депутатом произошел в то время, когда парламентариям предоставили возможность задать свои вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель.
"Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина. На этом он не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, после чего и был наконец изгнан из зала ассамблеи председателем", — описал инцидент вице-спикер Госдумы.
Глава российской делегации прикрепил к сообщению копию письма Лиддел-Грейнджера.
"Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил свое мнение, и не поддерживаем такое поведение", — говорится в нем.
Гончаренко не первый раз замечен за поведением, которое не соответствует нормам ПАСЕ. По словам Дамса, представитель украинской делегации вновь "грубо злоупотребляет своим правом на выступление". Председатель ассамблеи попросил подготовить доклад по этому инциденту.