https://ria.ru/20210420/pase-1729138361.html
Поклонская прокомментировала скандал с украинским депутатом в ПАСЕ
Поклонская прокомментировала скандал с украинским депутатом в ПАСЕ
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала хамом депутата от Украины Алексея Гончаренко, который достал украинский флаг во время РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:15
2021-04-20T17:15
2021-04-20T17:23
хендрик дамс
алексей гончаренко
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала хамом депутата от Украины Алексея Гончаренко, который достал украинский флаг во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, а его поведение - оскорбительными и пафосными выходками.Ранее председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время обсуждения доклада "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" прервал Гончаренко, доставшего украинский флаг, указав ему на неоднократное нарушение правил выступлений.Депутат подчеркнула, что поддерживает требование главы ПАСЕ "сесть на место или покинуть зал заседаний бесконечно плачущему и ядовитому представителю украинской власти в международной организации".
https://ria.ru/20210420/pase-1729124049.html
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Украинский депутат развернул флаг страны во время заседания ПАСЕ
Украинский депутат развернул флаг страны во время заседания ПАСЕ
2021-04-20T17:15
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хендрик дамс, алексей гончаренко, наталья поклонская, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире