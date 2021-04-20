https://ria.ru/20210420/pase-1729124049.html

Пушков высмеял скандальную выходку украинского депутата в ПАСЕ

Пушков высмеял скандальную выходку украинского депутата в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков назвал клоунадой поведение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, доставшего флаг Украины во время выступления на заседании... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:09

2021-04-20T16:09

2021-04-20T16:09

хендрик дамс

алексей гончаренко

верховная рада украины

алексей пушков

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал клоунадой поведение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, доставшего флаг Украины во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Очередная клоунада в зале заседаний ПАСЕ еще одного "потомка атлантов", от которых древняя Украина, как всем известно в Киеве, унаследовала жовто-блакитный прапор", — написал парламентарий в телеграме. Пушков предположил, что в следующий раз Гончаренко принесет в ПАСЕ "подаренную Посейдоном" копию трезубца. На сегодняшнем заседании ПАСЕ украинский делегат достал флаг республики во время выступления и выразил недовольство тем, что в докладе "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" не упоминалась территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирное разрешение конфликтов. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал украинского депутата, указав на нарушение правил, но тот продолжил выступление, после чего ему отключили микрофон. Дамс вновь сделал замечание Гончаренко, отметив, что украинец не впервые злоупотребляет правом на выступление. Алексей Гончаренко регулярно совершает скандальные поступки на сессиях ПАСЕ. Так, в октябре 2018 года украинец демонстративно надел резиновые перчатки, после того, как к нему обратились российские журналисты. Он также выкрикивал националистические лозунги. В марте прошлого года депутат устроил словесную перепалку с российскими репортерами и угрожал им службой безопасности. Кроме того, Гончаренко заявлял о планах присоединить к Украине Кубань, а также собирался создать там "украинскую Кубу".

https://ria.ru/20181010/1530348951.html

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Украинский депутат развернул флаг страны во время заседания ПАСЕ Украинский депутат развернул флаг страны во время заседания ПАСЕ 2021-04-20T16:09 true PT3M04S

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хендрик дамс, алексей гончаренко, верховная рада украины, алексей пушков, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире