https://ria.ru/20210420/pase-1729099334.html

Выступление украинского депутата в ПАСЕ вызвало скандал

Выступление украинского депутата в ПАСЕ вызвало скандал

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал депутата от Украины Алексея Гончаренко, доставшего украинский флаг во время... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:06

2021-04-20T14:06

2021-04-20T17:24

хендрик дамс

европа

парламентская ассамблея совета европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729100873_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a97e1fadcc307e9cd8dbaeb6d6b192ed.jpg

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал депутата от Украины Алексея Гончаренко, доставшего украинский флаг во время выступления, указав ему на неоднократное нарушение правил.Украинского делегата возмутило отсутствие упоминания в докладе "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов."А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом. Многие из вас об этом забывают. Я взял этот флаг", — сказал он и принялся доставать сине-желтое полотнище.В этот момент Дамс напомнил Гончаренко, что такое поведение не разрешено в ПАСЕ. Тогда депутат возмутился и попытался узнать, почему ему нельзя выступать с национальным флагом, и продолжил свою речь. После этого Дамс был вынужден отключить парламентарию микрофон."Это поразительно", — сказал он, разведя руками.Председатель ПАСЕ напомнил, что неоднократно призывал депутата к порядку."Это не первый раз, когда вы, господин Гончаренко, грубо злоупотребляете своим правом на выступление", — подчеркнул Дамс. Он попросил подготовить доклад по этому инциденту.

https://ria.ru/20210418/pase-1728769493.html

https://ria.ru/20210412/pase-1727926534.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Украинский депутат развернул флаг страны во время заседания ПАСЕ Украинский депутат развернул флаг страны во время заседания ПАСЕ 2021-04-20T14:06 true PT3M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хендрик дамс, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире