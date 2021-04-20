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Председатель ПАСЕ согласился наблюдать за выборами в Госдуму
Председатель ПАСЕ согласился наблюдать за выборами в Госдуму
Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, сообщил парламентским журналистам ее спикер Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:36
2021-04-20T08:36
хендрик дамс
госдума рф
вячеслав володин
парламентская ассамблея совета европы
политика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, сообщил парламентским журналистам ее спикер Вячеслав Володин."Хендрик Дамс заявил о готовности Ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную Думу", - сказал Володин, рассказывая о письме председателя ПАСЕ.По его словам, в своем письме Дамс, как и в ходе недавней встречи в Госдуме, "соглашается с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан".Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре этого года в единый день голосования.
https://ria.ru/20210414/vybory-1728249804.html
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хендрик дамс, госдума рф, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, политика

Председатель ПАСЕ согласился наблюдать за выборами в Госдуму

08:36 20.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс во время встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в Москве
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс во время встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, сообщил парламентским журналистам ее спикер Вячеслав Володин.
"Хендрик Дамс заявил о готовности Ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную Думу", - сказал Володин, рассказывая о письме председателя ПАСЕ.
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По его словам, в своем письме Дамс, как и в ходе недавней встречи в Госдуме, "соглашается с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан".
Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре этого года в единый день голосования.
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Хендрик ДамсГосдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
 
 
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