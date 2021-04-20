https://ria.ru/20210420/pase-1729033204.html

Председатель ПАСЕ согласился наблюдать за выборами в Госдуму

Председатель ПАСЕ согласился наблюдать за выборами в Госдуму

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, сообщил парламентским журналистам ее спикер Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:36

2021-04-20T08:36

2021-04-20T08:36

хендрик дамс

госдума рф

вячеслав володин

парламентская ассамблея совета европы

политика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, сообщил парламентским журналистам ее спикер Вячеслав Володин."Хендрик Дамс заявил о готовности Ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную Думу", - сказал Володин, рассказывая о письме председателя ПАСЕ.По его словам, в своем письме Дамс, как и в ходе недавней встречи в Госдуме, "соглашается с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан".Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре этого года в единый день голосования.

https://ria.ru/20210414/vybory-1728249804.html

https://ria.ru/20210329/vybory-1603309394.html

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хендрик дамс, госдума рф, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, политика