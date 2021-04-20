Постпред России при ОЗХО прокомментировал проект резолюции по Сирии
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Никогда не было в истории Организации по запрещению химического оружия, чтобы ее члена лишали прав и привилегий, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя предложенный Францией проект резолюции по Сирии.
Франция на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО представила проект резолюции о лишении Сирии прав и привилегий в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.
15 апреля, 18:38МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии псевдопрофессиональным
"Не было никогда еще в истории нашей организации таких прецедентов, когда государство-участник лишалось своих привилегий и прав", - сказал Шульгин на 25-й сессии Конференции государств-участников, трансляция которой ведется на сайте организации.
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.
Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.