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Постпред России при ОЗХО прокомментировал проект резолюции по Сирии
Постпред России при ОЗХО прокомментировал проект резолюции по Сирии
Никогда не было в истории Организации по запрещению химического оружия, чтобы ее члена лишали прав и привилегий, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:04
2021-04-20T13:04
саракиб
россия
ввс сирии
дмитрий полянский
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
сирия
оон
в мире
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Никогда не было в истории Организации по запрещению химического оружия, чтобы ее члена лишали прав и привилегий, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя предложенный Францией проект резолюции по Сирии.Франция на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО представила проект резолюции о лишении Сирии прав и привилегий в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия."Не было никогда еще в истории нашей организации таких прецедентов, когда государство-участник лишалось своих привилегий и прав", - сказал Шульгин на 25-й сессии Конференции государств-участников, трансляция которой ведется на сайте организации.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
https://ria.ru/20210415/siriya-1728465710.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/ozkho-1600681036.html
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саракиб, россия, ввс сирии, дмитрий полянский, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, сирия, оон, в мире

Постпред России при ОЗХО прокомментировал проект резолюции по Сирии

13:04 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Никогда не было в истории Организации по запрещению химического оружия, чтобы ее члена лишали прав и привилегий, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя предложенный Францией проект резолюции по Сирии.
Франция на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО представила проект резолюции о лишении Сирии прав и привилегий в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:38
МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии псевдопрофессиональным
"Не было никогда еще в истории нашей организации таких прецедентов, когда государство-участник лишалось своих привилегий и прав", - сказал Шульгин на 25-й сессии Конференции государств-участников, трансляция которой ведется на сайте организации.
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.
Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 21:03
Постпредство РФ при ОЗХО уличило западные страны в двойных стандартах
 
СаракибРоссияВВС СирииДмитрий ПолянскийАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСирияООНВ мире
 
 
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