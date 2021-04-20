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"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском
"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском
“Двое крестьян зашли в зеленый туман, а когда вышли - оказалось, что прошло 20 лет”. Про Голосов овраг в Коломенском ходят удивительные легенды: что в XVII веке здесь из ниоткуда возник отряд татарских всадников (хотя их войско разбили 50 лет назад). А в начале XX века милиционер видел там “лешего”. Неужели здесь и правда “портал во времени”?
2021-04-20T12:00
2021-04-20T12:00
2021-04-20T12:00
какая-то мистика
подкаст
коломенское
москва
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"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском
“Двое крестьян зашли в зеленый туман, а когда вышли - оказалось, что прошло 20 лет”. Про Голосов овраг в Коломенском ходят удивительные легенды: что в XVII веке здесь из ниоткуда возник отряд татарских всадников (хотя их войско разбили 50 лет назад). А в начале XX века милиционер видел там “лешего”. Неужели здесь и правда “портал во времени”?
audio/mpeg
"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском
“Двое крестьян зашли в зеленый туман, а когда вышли - оказалось, что прошло 20 лет”. Про Голосов овраг в Коломенском ходят удивительные легенды: что в XVII веке здесь из ниоткуда возник отряд татарских всадников (хотя их войско разбили 50 лет назад). А в начале XX века милиционер видел там “лешего”. Неужели здесь и правда “портал во времени”?
audio/mpeg
О том, есть ли мистика в Голосовом овраге, рассказывают замдиректора музея-заповедника “Коломенское” Елена Верховская, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и москвовед Олег Фочкин. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, коломенское, москва
"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском
“Двое крестьян зашли в зеленый туман, а когда вышли - оказалось, что прошло 20 лет”. Про Голосов овраг в Коломенском ходят удивительные легенды: что в XVII веке здесь из ниоткуда возник отряд татарских всадников (хотя их войско разбили 50 лет назад). А в начале XX века милиционер видел там “лешего”. Неужели здесь и правда “портал во времени”?