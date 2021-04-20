https://ria.ru/20210420/otpusk-1729141642.html
Эксперты рассказали о росте продаж туров в Крым и в Сочи за неделю
Эксперты рассказали о росте продаж туров в Крым и в Сочи за неделю
Продажи туров в Сочи за неделю выросли на 25 процентов, а в Крым — на 43 процента, сообщил на пресс-конференции во вторник директор по маркетингу Level.Travel... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:39
2021-04-20T17:39
2021-04-20T17:47
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продажи туров в Сочи за неделю выросли на 25 процентов, а в Крым — на 43 процента, сообщил на пресс-конференции во вторник директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург."Если Турция раньше занимала 50 процентов в наших продажах на майские праздники, то сейчас мы видим гигантский скачок у российских курортов, — сказал эксперт. — Исходя из того, что люди стали срочно искать замену, продажи туров в Сочи за минувшую неделю выросли на 25 процентов, в Крым — на 43 процента, а на остальные курорты Краснодарского края — в три раза".Рейтинг популярности у россиян возглавляют отечественные курорты — Кубань и Крым. Следом за ними — Калининградская область и Санкт-Петербург."Мы видим и рост Кипра как направления. В мае туроператоры ставят наиболее частые полеты в эту страну. Сейчас по объемам (продаж туров — Прим. ред.) Кипр сравнивается с 2019 годом. Это удивительный рост, потому что первые полеты начались только в начале апреля", — сообщил директор по маркетингу.Гинзбург отметил и нехарактерный рост спроса в Абхазию. "С начала этого года спрос на Абхазию вырос в пять-шесть раз, и люди все больше смотрят на открывающийся номерной фонд", — добавил он."В хвосте — Мальдивы, Сейшелы и такое достаточно необычное направление, которое появилось на наших радарах в связи с открытием границ, — Сербия. Люди зимой туда отправлялись на горнолыжные курорты, а сейчас — в спа", — заключил Гинзбург.
https://ria.ru/20210419/otpusk-1728590259.html
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продажи туров в Сочи за неделю выросли на 25 процентов, а в Крым — на 43 процента, сообщил на пресс-конференции во вторник директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.
"Если Турция раньше занимала 50 процентов в наших продажах на майские праздники, то сейчас мы видим гигантский скачок у российских курортов, — сказал эксперт. — Исходя из того, что люди стали срочно искать замену, продажи туров в Сочи за минувшую неделю выросли на 25 процентов, в Крым — на 43 процента, а на остальные курорты Краснодарского края — в три раза".
Рейтинг популярности у россиян возглавляют отечественные курорты — Кубань и Крым. Следом за ними — Калининградская область и Санкт-Петербург.
"Мы видим и рост Кипра как направления. В мае туроператоры ставят наиболее частые полеты в эту страну. Сейчас по объемам (продаж туров — Прим. ред.) Кипр сравнивается с 2019 годом. Это удивительный рост, потому что первые полеты начались только в начале апреля", — сообщил директор по маркетингу.
Гинзбург отметил и нехарактерный рост спроса в Абхазию. "С начала этого года спрос на Абхазию вырос в пять-шесть раз, и люди все больше смотрят на открывающийся номерной фонд", — добавил он.
"В хвосте — Мальдивы, Сейшелы и такое достаточно необычное направление, которое появилось на наших радарах в связи с открытием границ, — Сербия. Люди зимой туда отправлялись на горнолыжные курорты, а сейчас — в спа", — заключил Гинзбург.