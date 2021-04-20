В Госдуме оценили призывы депутатов Рады разорвать дипотношения с Россией
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Призывы депутатов Верховной Рады ввести иностранные войска и разорвать дипломатические отношения с Россией в первую очередь ударят по украинским гражданам и лишат Украину мечты вернуть суверенность, сказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Железняк.
Ранее представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента страны Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией, провести призыв резервистов, созвать специальное заседание парламента, а также обратиться к западным государствам с предложением о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ.
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"Киевские марионетки США спешат ублажить своих патронов из-за океана и пойти дальше, чем их западноевропейские коллеги. Если Чехия и Болгария под дудку США высылают российских дипломатов, то оголтелые украинские русофобы решили вовсе предложить разрыв дипотношений с Россией. Для нас абсолютно понятен этот маневр киевских политиканов. Он заключается в продолжении нагнетания обстановки вокруг Донбасса и попытке втянуть Россию в вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, чтобы сразу обвинить в агрессии. Эти опасные игры Киева чреваты углублением кризиса внутри Украины и снижением уровня безопасности фактически в центре Европейского континента", - высказался член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Он добавил, что неадекватность заявлений ряда украинских парламентариев переходит всякие границы, а сохранение государственности и интересы украинцев киевские власти "заботят мало".
"Россия сталкивается со множественными внешними вызовами, подвергаясь постоянным провокациям – бесконечные и незаконные санкции США и их подпевал в Европе, надуманные дипломатические скандалы, попытки провокаций на сухопутной границе и в приграничных акваториях, подстрекательства к незаконным действиям российского общества со стороны западных спонсоров несистемной оппозиции. Все это говорит о стремлении помешать укреплению наших позиций и сдерживать наше развитие. Чтобы выдержать эти испытания достойно, необходимо мыслить стратегически и действовать на опережение, с опорой на интересы народного большинства и страны", - подчеркнул депутат.