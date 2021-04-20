Опрос показал, что 57 процентов украинцев считают Зеленского дилетантом
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти 57,1% граждан страны считают дилетантами и 44,8% украинцев ими разочарованы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis).
В декабре 2020 года центр Разумкова опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому более 40% жителей Украины назвали Зеленского разочарованием года.
Результаты нового социологического опроса Социс опубликовал во вторник на своем сайте в виде презентации с диаграммами. Так, согласно данным из презентации, отвечая на вопрос, "как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского", 57,1% украинцев выбрали ответ "непрофессиональная, дилетантская". Кроме того, 16,3% опрошенных считают ее "популистской" и только 12,1% - "профессиональной". Остальные респонденты на вопрос не ответили.
Кроме того, в отношении к нынешней власти на Украине, 44,8% опрошенных испытывают чувство разочарования. Надежду ощущают 25,7% респондентов, страх и тревогу – 22,1%, ненависть – 5,8%, симпатию – 4,1%, гордость – только 1,5%. Более 13% респондентов не смогли сформулировать свое отношение в этом вопросе. Сумма ответов в данном случае превышает 100%, так как участники опроса могли выбрать несколько подходящих вариантов ответа.
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Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Став президентом, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.