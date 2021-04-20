https://ria.ru/20210420/opros-1729123352.html

Опрос показал, что 57 процентов украинцев считают Зеленского дилетантом

Опрос показал, что 57 процентов украинцев считают Зеленского дилетантом

Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти 57,1% граждан страны считают дилетантами и 44,8% украинцев ими разочарованы,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:06

2021-04-20T16:06

2021-04-20T16:06

донбасс

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти 57,1% граждан страны считают дилетантами и 44,8% украинцев ими разочарованы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis).В декабре 2020 года центр Разумкова опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому более 40% жителей Украины назвали Зеленского разочарованием года.Результаты нового социологического опроса Социс опубликовал во вторник на своем сайте в виде презентации с диаграммами. Так, согласно данным из презентации, отвечая на вопрос, "как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского", 57,1% украинцев выбрали ответ "непрофессиональная, дилетантская". Кроме того, 16,3% опрошенных считают ее "популистской" и только 12,1% - "профессиональной". Остальные респонденты на вопрос не ответили.Кроме того, в отношении к нынешней власти на Украине, 44,8% опрошенных испытывают чувство разочарования. Надежду ощущают 25,7% респондентов, страх и тревогу – 22,1%, ненависть – 5,8%, симпатию – 4,1%, гордость – только 1,5%. Более 13% респондентов не смогли сформулировать свое отношение в этом вопросе. Сумма ответов в данном случае превышает 100%, так как участники опроса могли выбрать несколько подходящих вариантов ответа.Опрос проводился с 8 по 12 апреля методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тысячи респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.Став президентом, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.

https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1603968385.html

https://ria.ru/20210307/ukraina-1600069943.html

донбасс

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире