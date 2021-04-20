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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210420/onlayn-ekskursii-1729059388.html
В Москве прошли онлайн-экскурсии по заводам с участием знаменитостей
В Москве прошли онлайн-экскурсии по заводам с участием знаменитостей
Около 1,4 миллиона человек приняли участие в онлайн-экскурсиях по промпредприятиям столицы в рамках нового этапа проекта Открой#Моспром с участием... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:25
2021-04-20T11:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Около 1,4 миллиона человек приняли участие в онлайн-экскурсиях по промпредприятиям столицы в рамках нового этапа проекта Открой#Моспром с участием знаменитостей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). В этот раз в проекте участвовали актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна. С 12 по 16 апреля звездные гости посетили предприятия, выпускающие ракетные комплексы, лекарства и чипсы. Запись прямых эфиров можно посмотреть в социальных сетях проекта Открой#Моспром."Всего с начала этого года мы провели уже семь "звездных" экскурсий, которые посмотрели 3,7 миллиона человек. Один из эфиров апрельского этапа был приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В честь праздника мы организовали экскурсию к разработчику легендарных ракета-носителей "Ангара" и "Протон" – ГКНПЦ имени М.В. Хруничева", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Как уточняется в сообщении, актриса Мария Миронова и режиссер Клим Шипенко узнали, как ракеты перевозятся к месту запуска и сколько груза они могут транспортировать на орбиту. Певица Ханна выяснила секреты производства чипсов на предприятии "Московский картофель", а актриса Светлана Пермякова посетила производство лекарств "Макиз Фарма".
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александр прохоров, москва

В Москве прошли онлайн-экскурсии по заводам с участием знаменитостей

11:25 20.04.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Около 1,4 миллиона человек приняли участие в онлайн-экскурсиях по промпредприятиям столицы в рамках нового этапа проекта Открой#Моспром с участием знаменитостей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В этот раз в проекте участвовали актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна. С 12 по 16 апреля звездные гости посетили предприятия, выпускающие ракетные комплексы, лекарства и чипсы. Запись прямых эфиров можно посмотреть в социальных сетях проекта Открой#Моспром.
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 10:10Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий
"Всего с начала этого года мы провели уже семь "звездных" экскурсий, которые посмотрели 3,7 миллиона человек. Один из эфиров апрельского этапа был приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В честь праздника мы организовали экскурсию к разработчику легендарных ракета-носителей "Ангара" и "Протон" – ГКНПЦ имени М.В. Хруничева", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
Как уточняется в сообщении, актриса Мария Миронова и режиссер Клим Шипенко узнали, как ракеты перевозятся к месту запуска и сколько груза они могут транспортировать на орбиту. Певица Ханна выяснила секреты производства чипсов на предприятии "Московский картофель", а актриса Светлана Пермякова посетила производство лекарств "Макиз Фарма".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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