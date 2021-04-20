https://ria.ru/20210420/neft-1729028269.html

Эксперты оценили вероятность повторения отрицательных цен на нефть

Эксперты оценили вероятность повторения отрицательных цен на нефть

Год назад цены на американский фьючерс марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений. Опрошенные РИА Новости эксперты не видят вероятности... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:10

2021-04-20T06:10

2021-04-20T06:10

цены на нефть

весь мир

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Год назад цены на американский фьючерс марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений. Опрошенные РИА Новости эксперты не видят вероятности повторения подобной ситуации из-за пандемии коронавируса и предлагают воспринимать тот прецедент как курьез.Ровно год назад, 20 апреля 2020 года, цены на майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI достигли отрицательных значений, баррель стал стоить минус 40 долларов – поставщики платили покупателям "черного золота" за вывоз продукции, так как хранилища были переполнены из-за низкого спроса на фоне пандемии коронавируса.Он объясняет это тем, что год назад борьба с вирусом шла практически "вслепую", и не было системных мер, которые бы могли кардинально развернуть ситуацию. Сегодня коронавирус продолжает играть ключевую роль, однако массовая вакцинация дает свои результаты.Он добавляет, что обвал произошел за день до истечения контракта у майских фьючерсов, а другие фьючерсы и сорта нефти были затронуты в намного меньшей степени.Оба эксперта отметили важную роль альянса ОПЕК+ в стабилизации нефтяного рынка – благодаря усилию участников сделки товарные запасы нефти практически нормализовались, спрос стал намного сильнее, чем год назад."По состоянию на сегодня сформированные за период пандемии нефтяные запасы практически сошли на нет, что является триггером в формировании нового ценового рекорда с апреля 2020 года: вероятность достижения отметки 74-75 долларов за баррель "черного золота" весьма высока", - отметил Чередниченко.В свою очередь, консервативный прогноз Fitch по ценам на нефть составляет 58 долларов за баррель Brent в текущем году и 53 доллара – в 2022 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/neft-1728956982.html

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цены на нефть, весь мир, экономика