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Эксперты оценили вероятность повторения отрицательных цен на нефть
Эксперты оценили вероятность повторения отрицательных цен на нефть
Год назад цены на американский фьючерс марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений. Опрошенные РИА Новости эксперты не видят вероятности... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T06:10
2021-04-20T06:10
цены на нефть
весь мир
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Год назад цены на американский фьючерс марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений. Опрошенные РИА Новости эксперты не видят вероятности повторения подобной ситуации из-за пандемии коронавируса и предлагают воспринимать тот прецедент как курьез.Ровно год назад, 20 апреля 2020 года, цены на майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI достигли отрицательных значений, баррель стал стоить минус 40 долларов – поставщики платили покупателям "черного золота" за вывоз продукции, так как хранилища были переполнены из-за низкого спроса на фоне пандемии коронавируса.Он объясняет это тем, что год назад борьба с вирусом шла практически "вслепую", и не было системных мер, которые бы могли кардинально развернуть ситуацию. Сегодня коронавирус продолжает играть ключевую роль, однако массовая вакцинация дает свои результаты.Он добавляет, что обвал произошел за день до истечения контракта у майских фьючерсов, а другие фьючерсы и сорта нефти были затронуты в намного меньшей степени.Оба эксперта отметили важную роль альянса ОПЕК+ в стабилизации нефтяного рынка – благодаря усилию участников сделки товарные запасы нефти практически нормализовались, спрос стал намного сильнее, чем год назад."По состоянию на сегодня сформированные за период пандемии нефтяные запасы практически сошли на нет, что является триггером в формировании нового ценового рекорда с апреля 2020 года: вероятность достижения отметки 74-75 долларов за баррель "черного золота" весьма высока", - отметил Чередниченко.В свою очередь, консервативный прогноз Fitch по ценам на нефть составляет 58 долларов за баррель Brent в текущем году и 53 доллара – в 2022 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/neft-1728956982.html
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цены на нефть, весь мир, экономика

Эксперты оценили вероятность повторения отрицательных цен на нефть

06:10 20.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Год назад цены на американский фьючерс марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений. Опрошенные РИА Новости эксперты не видят вероятности повторения подобной ситуации из-за пандемии коронавируса и предлагают воспринимать тот прецедент как курьез.
Ровно год назад, 20 апреля 2020 года, цены на майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI достигли отрицательных значений, баррель стал стоить минус 40 долларов – поставщики платили покупателям "черного золота" за вывоз продукции, так как хранилища были переполнены из-за низкого спроса на фоне пандемии коронавируса.
"Полный локдаун миру уже не грозит, и полноценный выход из-под "пандемийного давления" возможен в течение ближайшего года, а значит, вероятность возврата к описанному выше ценовому перекосу как минимум в перспективе ближайшего года отсутствует", - считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Он объясняет это тем, что год назад борьба с вирусом шла практически "вслепую", и не было системных мер, которые бы могли кардинально развернуть ситуацию. Сегодня коронавирус продолжает играть ключевую роль, однако массовая вакцинация дает свои результаты.
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19 апреля, 15:53Сказано в эфире
Нефть дорожает. Что будет с бензином в России?
"Отрицательные цены на нефть правильнее рассматривать как курьез… Как и любой курьез, такая ситуация вряд ли когда-то повторится, а если и повторится, то будет иметь очень временный и точечный характер", - согласен с ним директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitсh Дмитрий Маринченко.
Он добавляет, что обвал произошел за день до истечения контракта у майских фьючерсов, а другие фьючерсы и сорта нефти были затронуты в намного меньшей степени.
Оба эксперта отметили важную роль альянса ОПЕК+ в стабилизации нефтяного рынка – благодаря усилию участников сделки товарные запасы нефти практически нормализовались, спрос стал намного сильнее, чем год назад.
"По состоянию на сегодня сформированные за период пандемии нефтяные запасы практически сошли на нет, что является триггером в формировании нового ценового рекорда с апреля 2020 года: вероятность достижения отметки 74-75 долларов за баррель "черного золота" весьма высока", - отметил Чередниченко.
В свою очередь, консервативный прогноз Fitch по ценам на нефть составляет 58 долларов за баррель Brent в текущем году и 53 доллара – в 2022 году.
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