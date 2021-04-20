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https://ria.ru/20210420/navalnyy-1729181681.html
Навального перевели в одиночную камеру туберкулезной больницы
Навального перевели в одиночную камеру туберкулезной больницы
Алексей Навальный, который сейчас находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, сам согласился на капельницы с глюкозой, сейчас у РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T22:42
2021-04-20T22:42
россия
бруно лепру
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Алексей Навальный, который сейчас находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, сам согласился на капельницы с глюкозой, сейчас у блогера постельный режим, заявила журналистам его адвокат Ольга Михайлова.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире."Здесь постельный режим, здесь ему хотя бы без взыскания разрешено большую часть времени проводить лежа", – сообщила Михайлова."Он ничего сегодня не говорил, но опять-таки же, принудительное кормление, оно не может быть просто так. Если он согласился на капельницу глюкозы, то они должны их ставить, но у них не получается", - сказала Михайлова, отвечая на вопрос, сообщал ли Навальный, что ему угрожают принудительным кормлением.Она отметила, что Навальный соглашался на капельницы в воскресенье и понедельник.По ее словам, Навальный выглядит худым и слабым, "ему тяжело и говорить, и сидеть", а "физически он в крайне истощенном состоянии".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/navalnyy-1729108690.html
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россия, бруно лепру, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия

Навального перевели в одиночную камеру туберкулезной больницы

22:42 20.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Алексей Навальный, который сейчас находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, сам согласился на капельницы с глюкозой, сейчас у блогера постельный режим, заявила журналистам его адвокат Ольга Михайлова.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
"Здесь постельный режим, здесь ему хотя бы без взыскания разрешено большую часть времени проводить лежа", – сообщила Михайлова.
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"Он ничего сегодня не говорил, но опять-таки же, принудительное кормление, оно не может быть просто так. Если он согласился на капельницу глюкозы, то они должны их ставить, но у них не получается", - сказала Михайлова, отвечая на вопрос, сообщал ли Навальный, что ему угрожают принудительным кормлением.
Она отметила, что Навальный соглашался на капельницы в воскресенье и понедельник.
По ее словам, Навальный выглядит худым и слабым, "ему тяжело и говорить, и сидеть", а "физически он в крайне истощенном состоянии".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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