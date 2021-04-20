https://ria.ru/20210420/nasa-1729163057.html
НАСА подтвердило участие в программе МКС до 2024 года
НАСА подтвердило участие в программе МКС до 2024 года
НАСА не комментирует планы России отказаться от Международной космической станции после 2025 года, готово продолжать тесное сотрудничество с "Роскосмосом" по... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:14
2021-04-20T19:14
2021-04-20T20:44
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. НАСА не комментирует планы России отказаться от Международной космической станции после 2025 года, готово продолжать тесное сотрудничество с "Роскосмосом" по обеспечению безопасной работы станции, заявили РИА Новости в американском космическом ведомстве."НАСА и Роскосмос работали и будут тесно работать в качестве партнеров для обеспечения безопасной работы МКС", - заявила РИА Новости представитель НАСА Стефани Ширхольц в ответ на просьбу прокомментировать заявления вице-премьера России Юрия Борисова о намерении РФ отказаться от участия в программе МКС после 2025 года."Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере до 2024 года, то же самое сделали НАСА, японское, европейское и канадское космические ведомства", - отметила представитель НАСА. Отвечая на вопрос о планах России по строительству собственной орбитальной станции и возможности приглашения зарубежных партнеров, в НАСА рекомендовали обратиться в "Роскосмос".Ранее Борисов заявил о необходимости предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. По его словам, текущее состояние МКС может привести к катастрофе, поэтому у России есть план создать национальную космическую станцию.В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение о выходе из проекта МКС будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской станции.
https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. НАСА
не комментирует планы России
отказаться от Международной космической станции
после 2025 года, готово продолжать тесное сотрудничество с "Роскосмосом
" по обеспечению безопасной работы станции, заявили РИА Новости в американском космическом ведомстве.
"НАСА и Роскосмос работали и будут тесно работать в качестве партнеров для обеспечения безопасной работы МКС", - заявила РИА Новости представитель НАСА Стефани Ширхольц в ответ на просьбу прокомментировать заявления вице-премьера России Юрия Борисова о намерении РФ отказаться от участия в программе МКС после 2025 года.
"Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере до 2024 года, то же самое сделали НАСА, японское, европейское и канадское космические ведомства", - отметила представитель НАСА. Отвечая на вопрос о планах России по строительству собственной орбитальной станции и возможности приглашения зарубежных партнеров, в НАСА рекомендовали обратиться в "Роскосмос".
Ранее Борисов заявил о необходимости предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. По его словам, текущее состояние МКС может привести к катастрофе, поэтому у России есть план создать национальную космическую станцию.
В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение о выходе из проекта МКС будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской станции.