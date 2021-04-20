https://ria.ru/20210420/nasa-1729163057.html

НАСА подтвердило участие в программе МКС до 2024 года

НАСА подтвердило участие в программе МКС до 2024 года

НАСА не комментирует планы России отказаться от Международной космической станции после 2025 года, готово продолжать тесное сотрудничество с "Роскосмосом" по... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:14

2021-04-20T19:14

2021-04-20T20:44

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151711/83/1517118300_0:254:3513:2230_1920x0_80_0_0_ea5720903accecc38bbe43cbccad293c.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. НАСА не комментирует планы России отказаться от Международной космической станции после 2025 года, готово продолжать тесное сотрудничество с "Роскосмосом" по обеспечению безопасной работы станции, заявили РИА Новости в американском космическом ведомстве."НАСА и Роскосмос работали и будут тесно работать в качестве партнеров для обеспечения безопасной работы МКС", - заявила РИА Новости представитель НАСА Стефани Ширхольц в ответ на просьбу прокомментировать заявления вице-премьера России Юрия Борисова о намерении РФ отказаться от участия в программе МКС после 2025 года."Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере до 2024 года, то же самое сделали НАСА, японское, европейское и канадское космические ведомства", - отметила представитель НАСА. Отвечая на вопрос о планах России по строительству собственной орбитальной станции и возможности приглашения зарубежных партнеров, в НАСА рекомендовали обратиться в "Роскосмос".Ранее Борисов заявил о необходимости предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. По его словам, текущее состояние МКС может привести к катастрофе, поэтому у России есть план создать национальную космическую станцию.В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение о выходе из проекта МКС будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской станции.

https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html

https://ria.ru/20210419/mks-1729006433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса