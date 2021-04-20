https://ria.ru/20210420/nak-1729057075.html
В НАК заявили о предотвращении в 2020 году 44 терактов
В НАК заявили о предотвращении в 2020 году 44 терактов
В РФ в прошлом году удалось предотвратить 44 террористических акта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:14
2021-04-20T11:14
2021-04-20T12:23
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В РФ в прошлом году удалось предотвратить 44 террористических акта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин."В 2020 году правоохранительными органами на стадии подготовки были пресечены 96% планировавшихся бандитами нападений, 72 из 75. Особо отмечу, что в прошлом году предотвращено совершение 44 террористических актов", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".НАК значительное внимание уделил адресной профилактической работе и организации качественного антитеррористического контента, отметил Кулягин. "В 2020 году реализовано более 1 миллиона 200 тысяч профилактических мероприятий с различным категориями лиц, подверженных либо уже подпавших под воздействие террористов", - пояснил он.По словам замруководителя аппарата НАК, в работе с молодежью позитивно зарекомендовала себя практика форумов, круглых столов, интернет-площадок, где проводились мероприятия по антитеррористической тематике с привлечением религиозных, спортивных, общественных организаций, психологов, социологов и других специалистов."Все это способствует формированию у молодого поколения антитеррористического сознания", - добавил Кулягин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/fsb-1727501945.html
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.
В РФ
в прошлом году удалось предотвратить 44 террористических акта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК
) Игорь Кулягин.
"В 2020 году правоохранительными органами на стадии подготовки были пресечены 96% планировавшихся бандитами нападений, 72 из 75. Особо отмечу, что в прошлом году предотвращено совершение 44 террористических актов", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
НАК значительное внимание уделил адресной профилактической работе и организации качественного антитеррористического контента, отметил Кулягин. "В 2020 году реализовано более 1 миллиона 200 тысяч профилактических мероприятий с различным категориями лиц, подверженных либо уже подпавших под воздействие террористов", - пояснил он.
По словам замруководителя аппарата НАК, в работе с молодежью позитивно зарекомендовала себя практика форумов, круглых столов, интернет-площадок, где проводились мероприятия по антитеррористической тематике с привлечением религиозных, спортивных, общественных организаций, психологов, социологов и других специалистов.
"Все это способствует формированию у молодого поколения антитеррористического сознания", - добавил Кулягин.