Онлайн-конференция о выходе первой серии мультсериала "Супер МЯУ"
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная выходу первой серии мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ" и стратегии развития анимационных проектов компании "Рой Интертеймент".
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Участники:
- автор и генеральный продюсер проекта "Супер МЯУ" Олег РОЙ;
- директор компании "Рой Интертеймент" Дмитрий САЛОП;
- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;
- руководитель направления детского контента онлайн-кинотеатра IVI Ольга ГОЛУБКОВА;
- генеральный директор компании Gulliver Наталья РЫЖКОВА.
Премьера мультсериала "Супер МЯУ" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI 13 мая.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор и генеральный продюсер проекта "Супер МЯУ" Олег РОЙ;
- директор компании "Рой Интертеймент" Дмитрий САЛОП;
- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;
- руководитель направления детского контента онлайн-кинотеатра IVI Ольга ГОЛУБКОВА;
- генеральный директор компании Gulliver Наталья РЫЖКОВА.
Премьера мультсериала "Супер МЯУ" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI 13 мая.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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