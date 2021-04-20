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Онлайн-конференция о выходе первой серии мультсериала "Супер МЯУ"
Онлайн-конференция о выходе первой серии мультсериала "Супер МЯУ"
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная выходу первой серии мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ" и стратегии развития анимационных проектов компании "Рой Интертеймент".
2021-04-20T13:55
2021-04-20T13:55
анонсы
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Задать вопросУчастники:- автор и генеральный продюсер проекта "Супер МЯУ" Олег РОЙ;- директор компании "Рой Интертеймент" Дмитрий САЛОП;- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;- руководитель направления детского контента онлайн-кинотеатра IVI Ольга ГОЛУБКОВА;- генеральный директор компании Gulliver Наталья РЫЖКОВА.Премьера мультсериала "Супер МЯУ" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI 13 мая.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о выходе первой серии мультсериала "Супер МЯУ"

13:55 20.04.2021
 
Читать ria.ru в
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная выходу первой серии мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ" и стратегии развития анимационных проектов компании "Рой Интертеймент".
Задать вопрос

Участники:
- автор и генеральный продюсер проекта "Супер МЯУ" Олег РОЙ;
- директор компании "Рой Интертеймент" Дмитрий САЛОП;
- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;
- руководитель направления детского контента онлайн-кинотеатра IVI Ольга ГОЛУБКОВА;
- генеральный директор компании Gulliver Наталья РЫЖКОВА.

Премьера мультсериала "Супер МЯУ" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI 13 мая.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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