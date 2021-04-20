https://ria.ru/20210420/multserial-1729096506.html

Онлайн-конференция о выходе первой серии мультсериала "Супер МЯУ"

Онлайн-конференция о выходе первой серии мультсериала "Супер МЯУ"

27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная выходу первой серии мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ" и стратегии развития анимационных проектов компании "Рой Интертеймент".

2021-04-20T13:55

2021-04-20T13:55

2021-04-20T13:55

анонсы

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Задать вопросУчастники:- автор и генеральный продюсер проекта "Супер МЯУ" Олег РОЙ;- директор компании "Рой Интертеймент" Дмитрий САЛОП;- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;- руководитель направления детского контента онлайн-кинотеатра IVI Ольга ГОЛУБКОВА;- генеральный директор компании Gulliver Наталья РЫЖКОВА.Премьера мультсериала "Супер МЯУ" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI 13 мая.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы