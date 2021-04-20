https://ria.ru/20210420/moskva-1729091632.html

Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая

Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая

Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:32

2021-04-20T13:32

2021-04-20T13:44

россия

московская федерация профсоюзов

татьяна москалькова

лдпр

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции."Сообщаем, что в правительство Москвы поступили уведомления и обращения о проведении ряда публичных мероприятий, а именно: от представителей КПРФ о проведении 1 мая 2021 года публичных мероприятий в форме демонстрации с 12.00 до 13.00 от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Моховая, Охотный Ряд до Театральной площади и митинга с 13.00 до 16.00 в Театральном проезде с количеством участников до 4500 человек. От представителей ЛДПР о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11.00 до 14.45 на одной из площадей: Пушкинской Суворовской или Краснопресненская Застава с количеством участников до 1500 человек", - рассказали в пресс-службе.Также поступили обращения от представителей Московской федерации профсоюзов о проведении 1 мая публичного мероприятия в форме митинга на Красной площади с количеством участников до 15 тысяч человек, а также о проведении 21 апреля публичного мероприятия в форме митинга с 19.00 до 21.00 на Манежной площади с количеством участников до 100 тысяч человек. При этом последнее уведомление было подано в правительство Москвы с нарушениями требований, установленных федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Кроме того, граждане, заявленные в уведомлении как организатор мероприятия и лицо, уполномоченное организатором мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, в настоящее время находятся за пределами РФ."Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий, установленного пунктом 2 указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ "О введении режима повышенной готовности". В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может. Отдельно отметим, что в случае проведения указанных мероприятий его организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - добавили в пресс-службе.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210420/aktsii-1729070278.html

https://ria.ru/20210419/moskalkova-1728966373.html

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россия, московская федерация профсоюзов, татьяна москалькова, лдпр, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, общество