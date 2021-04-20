https://ria.ru/20210420/moskva-1729031877.html

В Москве во вторник ожидаются дожди

В Москве во вторник ожидаются дожди

Облачная погода и дожди во второй половине дня ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:18

2021-04-20T08:18

2021-04-20T08:18

михаил леус

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 апр- РИА Новости. Облачная погода и дожди во второй половине дня ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода преимущественно облачная, во второй половине дня временами дожди. В столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 5-10", - сказал Леус.Он отметил, что днем осадки будут только в виде дождя, а в ночь на среду будет уже мокрый снег. Ожидается, что во вторник в Москве выпадет от 1 до 5 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что ветер восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметра ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html

москва

московская область (подмосковье)

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михаил леус, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество