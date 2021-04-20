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В Москве во вторник ожидаются дожди
В Москве во вторник ожидаются дожди
Облачная погода и дожди во второй половине дня ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:18
2021-04-20T08:18
михаил леус
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 апр- РИА Новости. Облачная погода и дожди во второй половине дня ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода преимущественно облачная, во второй половине дня временами дожди. В столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 5-10", - сказал Леус.Он отметил, что днем осадки будут только в виде дождя, а в ночь на среду будет уже мокрый снег. Ожидается, что во вторник в Москве выпадет от 1 до 5 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что ветер восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметра ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html
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михаил леус, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве во вторник ожидаются дожди

08:18 20.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка садится в такси во время дождя в Москве
Девушка садится в такси во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр- РИА Новости. Облачная погода и дожди во второй половине дня ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода преимущественно облачная, во второй половине дня временами дожди. В столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 5-10", - сказал Леус.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Синоптики пообещали москвичам дожди в конце апреля
Он отметил, что днем осадки будут только в виде дождя, а в ночь на среду будет уже мокрый снег. Ожидается, что во вторник в Москве выпадет от 1 до 5 миллиметров осадков.
Синоптик добавил, что ветер восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметра ртутного столба, что около нормы.
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Михаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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