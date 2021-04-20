https://ria.ru/20210420/mondeyl-1729026073.html
Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл
Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл
Уолтер Мондейл, занимавший в 1977-1981 годах пост вице-президента США в администрации Джимми Картера, скончался в возрасте 93 лет, сообщил портал Axios со... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T04:39
2021-04-20T04:39
2021-04-20T04:39
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729026054_0:116:2047:1267_1920x0_80_0_0_a391a5e10e1615e8c7778a20454595f2.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Уолтер Мондейл, занимавший в 1977-1981 годах пост вице-президента США в администрации Джимми Картера, скончался в возрасте 93 лет, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя семьи.По оценке портала, Мондейл "изменил" в США роль вице-президента. В частности, он играл активную роль во внешней политике, тесно сотрудничая с президентом.В 1984 году Мондейл выдвигался кандидатом на пост президента от Демократической партии, однако проиграл республиканцу Рональду Рейгану. Примечательно, что в вице-президенты при Мондейле баллотировалась Джеральдин Ферраро, которая стала первой в истории США женщиной, претендовавшей на этот пост от одной из двух крупнейших партий.В период с 1964 по 1976 год Мондейл был сенатором США от штата Миннесота. Позднее - при Билле Клинтоне - занимал пост американского посла в Японии (1993-1996).
https://ria.ru/20210418/geshke-1728776276.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729026054_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_03d4a8e990523634f454f79baf805e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире