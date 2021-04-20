https://ria.ru/20210420/mondeyl-1729026073.html

Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл

Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл

Уолтер Мондейл, занимавший в 1977-1981 годах пост вице-президента США в администрации Джимми Картера, скончался в возрасте 93 лет, сообщил портал Axios со... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T04:39

2021-04-20T04:39

2021-04-20T04:39

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Уолтер Мондейл, занимавший в 1977-1981 годах пост вице-президента США в администрации Джимми Картера, скончался в возрасте 93 лет, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя семьи.По оценке портала, Мондейл "изменил" в США роль вице-президента. В частности, он играл активную роль во внешней политике, тесно сотрудничая с президентом.В 1984 году Мондейл выдвигался кандидатом на пост президента от Демократической партии, однако проиграл республиканцу Рональду Рейгану. Примечательно, что в вице-президенты при Мондейле баллотировалась Джеральдин Ферраро, которая стала первой в истории США женщиной, претендовавшей на этот пост от одной из двух крупнейших партий.В период с 1964 по 1976 год Мондейл был сенатором США от штата Миннесота. Позднее - при Билле Клинтоне - занимал пост американского посла в Японии (1993-1996).

https://ria.ru/20210418/geshke-1728776276.html

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