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Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
https://ria.ru/20210420/molodezh-1729101331.html
II Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в Красноярске в 2021 году
II Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в Красноярске в 2021 году
Второй Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в октябре 2021 года в Красноярске, такое решение приняли участники первого заседания постоянной комиссии по... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:17
2021-04-20T14:19
российское казачество
российское казачество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
красноярск
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Второй Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в октябре 2021 года в Красноярске, такое решение приняли участники первого заседания постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью Совета по делам казачества, сообщается на сайте Кремля.Кроме того, эксперты обсудили возможности интеграции казачьей молодежи в повестку всероссийских и региональных молодежных форумных кампаний. Представители казачества будут принимать участие в шестнадцати ключевых мероприятиях Росмолодежи начиная с текущего года. "Таврида", "Выше крыши", "Евразия", "Бирюса", "Острова" и другие форумы помогут объединить перспективные идеи, поддержать инициативы казачьей молодежи и создать условия для самореализации, профессионального и творческого развития.Также на заседании рассмотрели вопросы государственной поддержки инициатив казачьей молодежи и привлечения выпускников казачьих кадетских корпусов к мероприятиям по возрождению традиций казачества.В заседании приняли участие члены Совета по делам казачества, представители Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков, Русской православной церкви, а также лидеры казачьих молодежных организаций.
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российское казачество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), красноярск

II Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в Красноярске в 2021 году

14:17 20.04.2021 (обновлено: 14:19 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивКадеты Кубанского казачьего войска
Кадеты Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Второй Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в октябре 2021 года в Красноярске, такое решение приняли участники первого заседания постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью Совета по делам казачества, сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, эксперты обсудили возможности интеграции казачьей молодежи в повестку всероссийских и региональных молодежных форумных кампаний.
Представители казачества будут принимать участие в шестнадцати ключевых мероприятиях Росмолодежи начиная с текущего года. "Таврида", "Выше крыши", "Евразия", "Бирюса", "Острова" и другие форумы помогут объединить перспективные идеи, поддержать инициативы казачьей молодежи и создать условия для самореализации, профессионального и творческого развития.
Также на заседании рассмотрели вопросы государственной поддержки инициатив казачьей молодежи и привлечения выпускников казачьих кадетских корпусов к мероприятиям по возрождению традиций казачества.
В заседании приняли участие члены Совета по делам казачества, представители Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков, Русской православной церкви, а также лидеры казачьих молодежных организаций.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Красноярск
 
 
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