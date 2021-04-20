Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210420/misis-1728959585.html
Ученые из России и Италии создали новый источник энергии интернета вещей
Ученые из России и Италии создали новый источник энергии интернета вещей
Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") и их итальянские коллеги предложили новый тип энергетических... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:00
2021-04-20T10:33
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мисис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728954646_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_ad0d4d829a35e515b15e180a8c687d27.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") и их итальянские коллеги предложили новый тип энергетических фотоячеек для питания техники от Солнца и бытовых источников света. По словам авторов, фотоэлементы смогут обеспечить энергией устройства интернета вещей, фитнес-трекеры, умные часы, наушники. Результаты работы опубликованы в международном журнале Solar Energy Materials and Solar Cells.Быстро растущий рынок беспроводных устройств и датчиков, заметили исследователи, требует автономных источников питания с низким энергопотреблением и мощностью около одного микроватта. Одно из решений такого рода – компактные фотоэлектрические батарейки на перовскитах, способные обеспечивать запас энергии даже при зарядке от света обычных комнатных светильников.Перовскиты — класс минералов с псевдокубической кристаллической структурой и уникальными свойствами, активно используемыми в энергетике. КПД перовскитных фотоэлементов составляет около 25 процентов, что сопоставимо с полупроводниками, но при этом изготавливаются они значительно проще.Наименее требовательны к интенсивности света батарейки нового поколения на их основе. Однако, ученые выделяют у них несколько недостатков – затратность производства, ощутимые энергопотери и снижение максимальной мощности при непрерывной работе.Команда молодых специалистов лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" НИТУ "МИСиС" предложила конструкцию планарного фотоэлемента с использованием наночастиц оксида никеля и оригинальной структурой, которая позволяет упростить технологию производства и снизить потери энергии.Элементы, как сэндвич, собраны из трех слоев — полупроводников для переноса положительных и отрицательных зарядов, а также перовскит, пояснили исследователи.Такой мощности хватит не только для мелких датчиков, но и для наушников или беспроводной клавиатуры. Элементы можно без потери производительности легко масштабировать более чем в десять раз, что говорит о надежности их структуры.Помимо устройств интернета вещей, как объяснили авторы технологии, новые элементы можно будет использовать для питания "умных" банковских карт, пультов управления, бытовой техники, компьютерных мышей и клавиатур, носимой электроники.
https://ria.ru/20200901/material-1576579898.html
https://ria.ru/20190710/1556350279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728954646_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_c10bc22e10b7fee4dcebca3f03a224ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, мисис

Ученые из России и Италии создали новый источник энергии интернета вещей

09:00 20.04.2021 (обновлено: 10:33 20.04.2021)
 
© Фото : Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС"Научный сотрудник лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" НИТУ "МИСиС"
Научный сотрудник лаборатории Перспективная солнечная энергетика НИТУ МИСиС - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") и их итальянские коллеги предложили новый тип энергетических фотоячеек для питания техники от Солнца и бытовых источников света.
По словам авторов, фотоэлементы смогут обеспечить энергией устройства интернета вещей, фитнес-трекеры, умные часы, наушники. Результаты работы опубликованы в международном журнале Solar Energy Materials and Solar Cells.
Быстро растущий рынок беспроводных устройств и датчиков, заметили исследователи, требует автономных источников питания с низким энергопотреблением и мощностью около одного микроватта. Одно из решений такого рода – компактные фотоэлектрические батарейки на перовскитах, способные обеспечивать запас энергии даже при зарядке от света обычных комнатных светильников.
Перовскиты — класс минералов с псевдокубической кристаллической структурой и уникальными свойствами, активно используемыми в энергетике. КПД перовскитных фотоэлементов составляет около 25 процентов, что сопоставимо с полупроводниками, но при этом изготавливаются они значительно проще.
Солнечная электростанция в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября 2020, 14:33
В России создали рекордно эффективный материал для солнечных батарей
Наименее требовательны к интенсивности света батарейки нового поколения на их основе. Однако, ученые выделяют у них несколько недостатков – затратность производства, ощутимые энергопотери и снижение максимальной мощности при непрерывной работе.
Команда молодых специалистов лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" НИТУ "МИСиС" предложила конструкцию планарного фотоэлемента с использованием наночастиц оксида никеля и оригинальной структурой, которая позволяет упростить технологию производства и снизить потери энергии.
Элементы, как сэндвич, собраны из трех слоев — полупроводников для переноса положительных и отрицательных зарядов, а также перовскит, пояснили исследователи.

"Полученная плотность мощности в 28,4 мкВт/см2при 400 люкс, то есть стандартной освещенности офиса, превосходит минимум в два с половиной раза кремниевые аналоги",– рассказала научный сотрудник лаборатории Татьяна Комаричева.

© Фото : Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС"Прототипы перовскитных фотоэлементов в лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" НИТУ "МИСиС"
Прототипы перовскитных фотоэлементов в лаборатории Перспективная солнечная энергетика НИТУ МИСиС - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Прототипы перовскитных фотоэлементов в лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" НИТУ "МИСиС"
Такой мощности хватит не только для мелких датчиков, но и для наушников или беспроводной клавиатуры. Элементы можно без потери производительности легко масштабировать более чем в десять раз, что говорит о надежности их структуры.
Помимо устройств интернета вещей, как объяснили авторы технологии, новые элементы можно будет использовать для питания "умных" банковских карт, пультов управления, бытовой техники, компьютерных мышей и клавиатур, носимой электроники.
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 10.07.2019
10 июля 2019, 09:00Наука
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМИСиС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
Лента новостейМолния