https://ria.ru/20210420/misis-1728959585.html

Ученые из России и Италии создали новый источник энергии интернета вещей

Ученые из России и Италии создали новый источник энергии интернета вещей

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") и их итальянские коллеги предложили новый тип энергетических... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:00

2021-04-20T09:00

2021-04-20T10:33

наука

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мисис

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") и их итальянские коллеги предложили новый тип энергетических фотоячеек для питания техники от Солнца и бытовых источников света. По словам авторов, фотоэлементы смогут обеспечить энергией устройства интернета вещей, фитнес-трекеры, умные часы, наушники. Результаты работы опубликованы в международном журнале Solar Energy Materials and Solar Cells.Быстро растущий рынок беспроводных устройств и датчиков, заметили исследователи, требует автономных источников питания с низким энергопотреблением и мощностью около одного микроватта. Одно из решений такого рода – компактные фотоэлектрические батарейки на перовскитах, способные обеспечивать запас энергии даже при зарядке от света обычных комнатных светильников.Перовскиты — класс минералов с псевдокубической кристаллической структурой и уникальными свойствами, активно используемыми в энергетике. КПД перовскитных фотоэлементов составляет около 25 процентов, что сопоставимо с полупроводниками, но при этом изготавливаются они значительно проще.Наименее требовательны к интенсивности света батарейки нового поколения на их основе. Однако, ученые выделяют у них несколько недостатков – затратность производства, ощутимые энергопотери и снижение максимальной мощности при непрерывной работе.Команда молодых специалистов лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" НИТУ "МИСиС" предложила конструкцию планарного фотоэлемента с использованием наночастиц оксида никеля и оригинальной структурой, которая позволяет упростить технологию производства и снизить потери энергии.Элементы, как сэндвич, собраны из трех слоев — полупроводников для переноса положительных и отрицательных зарядов, а также перовскит, пояснили исследователи.Такой мощности хватит не только для мелких датчиков, но и для наушников или беспроводной клавиатуры. Элементы можно без потери производительности легко масштабировать более чем в десять раз, что говорит о надежности их структуры.Помимо устройств интернета вещей, как объяснили авторы технологии, новые элементы можно будет использовать для питания "умных" банковских карт, пультов управления, бытовой техники, компьютерных мышей и клавиатур, носимой электроники.

https://ria.ru/20200901/material-1576579898.html

https://ria.ru/20190710/1556350279.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мисис