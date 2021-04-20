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Захарова ответила на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов
Захарова ответила на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов
Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:50
2021-04-20T21:24
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
москва
чехия
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов.Как отметила дипломат, на "агрессивные и враждебные" действия Чехии российская сторона дает "адекватный ответ"."Насколько Прага захочет углубиться и идти дальше по пути разрушения двусторонних отношений — они прекрасно знают и должны отдавать себе отчет &lt;...&gt;, они действительно знают, что мы будем отвечать", — заключила Захарова.Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш также сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam заявил, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/chekhiya-1729160251.html
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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прага

Захарова ответила на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов

19:50 20.04.2021 (обновлено: 21:24 20.04.2021)
 
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов.

"Мы видим, как Прага с азартом разрушает двусторонние отношения. Делает это самозабвенно и делает это, к сожалению, вопреки собственным национальным интересам", — сказала она в эфире РБК.

Как отметила дипломат, на "агрессивные и враждебные" действия Чехии российская сторона дает "адекватный ответ".
"Насколько Прага захочет углубиться и идти дальше по пути разрушения двусторонних отношений — они прекрасно знают и должны отдавать себе отчет <...>, они действительно знают, что мы будем отвечать", — заключила Захарова.
Полицейский у здания посольства России в Праге - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
19:00
Начнут "с нуля"? В Чехии задумали выслать всех российских дипломатов

Кризис в отношениях Чехии и России

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш также сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam заявил, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
 
Ян ГамачекМария ЗахароваАндрей БабишМИД ЧехииМоскваЧехияВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Прага
 
 
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