Захарова ответила на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов
19:50 20.04.2021 (обновлено: 21:24 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов.
"Мы видим, как Прага с азартом разрушает двусторонние отношения. Делает это самозабвенно и делает это, к сожалению, вопреки собственным национальным интересам", — сказала она в эфире РБК.
Как отметила дипломат, на "агрессивные и враждебные" действия Чехии российская сторона дает "адекватный ответ".
"Насколько Прага захочет углубиться и идти дальше по пути разрушения двусторонних отношений — они прекрасно знают и должны отдавать себе отчет <...>, они действительно знают, что мы будем отвечать", — заключила Захарова.
Кризис в отношениях Чехии и России
В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш также сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam заявил, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну.