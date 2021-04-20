https://ria.ru/20210420/mid-1729167257.html

Захарова ответила на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов

Захарова ответила на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов

Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:50

2021-04-20T19:50

2021-04-20T21:24

ян гамачек

мария захарова

андрей бабиш

мид чехии

москва

чехия

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов.Как отметила дипломат, на "агрессивные и враждебные" действия Чехии российская сторона дает "адекватный ответ"."Насколько Прага захочет углубиться и идти дальше по пути разрушения двусторонних отношений — они прекрасно знают и должны отдавать себе отчет <...>, они действительно знают, что мы будем отвечать", — заключила Захарова.Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш также сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam заявил, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/chekhiya-1729160251.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

москва

чехия

россия

прага

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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прага