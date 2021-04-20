https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html
МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
МИД России пристыдил чешские власти из-за ситуации вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в причастности к чему обвинили недавно... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:49
2021-04-20T09:49
2021-04-20T10:51
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
в мире
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. МИД России пристыдил чешские власти из-за ситуации вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в причастности к чему обвинили недавно российские спецслужбы.С тех пор прошло семь лет, за это время не было озвучено никаких подробностей, не было даже суда, напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Захарова также отметила, что "в ходе расследования выяснилась фантастическая вещь"."Местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей", — рассказала она. Проверки на складах профильными ведомствами, в том числе полицией, не проводились, добавила представитель МИД.Кризис в отношениях двух странВ субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата.Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. МИД России пристыдил чешские власти из-за ситуации вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в причастности к чему обвинили недавно российские спецслужбы.
С тех пор прошло семь лет, за это время не было озвучено никаких подробностей, не было даже суда, напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова
.
"Вот вам ответ на вопрос в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно", — сказала дипломат в эфире "Вести FM".
Захарова также отметила, что "в ходе расследования выяснилась фантастическая вещь".
"Местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей", — рассказала она.
Проверки на складах профильными ведомствами, в том числе полицией, не проводились, добавила представитель МИД.
Кризис в отношениях двух стран
В субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину
.
Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова
и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва
в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата.
Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом
" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".
Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной.