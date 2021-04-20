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Меркель заявила о необходимости диалога с Россией
Меркель заявила о необходимости диалога с Россией
Необходимо оставаться в диалоге с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:29
2021-04-20T11:39
парламентская ассамблея совета европы
россия
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Необходимо оставаться в диалоге с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)."В целом, у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом", - сказала Меркель, добавив, что "мы должны оставаться в диалоге".До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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парламентская ассамблея совета европы, россия, ангела меркель, германия, в мире

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

11:29 20.04.2021 (обновлено: 11:39 20.04.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Необходимо оставаться в диалоге с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"В целом, у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом", - сказала Меркель, добавив, что "мы должны оставаться в диалоге".
До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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08:00
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