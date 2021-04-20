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В уральском зоопарке белый медведь умер из-за брошенной в вольер игрушки
В уральском зоопарке белый медведь умер из-за брошенной в вольер игрушки
Белый медведь по кличке Умка, который жил в Екатеринбургском зоопарке с 1998 года, умер после того, как проглотил брошенный в вольер детский мячик. Об этом... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:56
2021-04-20T19:19
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Белый медведь по кличке Умка, который жил в Екатеринбургском зоопарке с 1998 года, умер после того, как проглотил брошенный в вольер детский мячик. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.Животное родилось в дикой природе и рано осталось без матери. Его подобрали жители поселка Биллингс на Чукотке, отбив от стаи поселковых собак. Четыре месяца млекопитающее жило в сарае, питаясь принесенной рыбой и мясом моржей и тюленей. С возрастом медведь стал представлять опасность для окружающих. Хищник поселился в Екатеринбурге после длительного авиаперелета с Чукотки через Москву на Урал 24 апреля 1998 года.
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екатеринбург, происшествия

В уральском зоопарке белый медведь умер из-за брошенной в вольер игрушки

17:56 20.04.2021 (обновлено: 19:19 20.04.2021)
 
© Фото : МБУК, Екатеринбургский зоопаркМедведь Умка из Екатеринбургского зоопарка
Медведь Умка из Екатеринбургского зоопарка - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : МБУК, Екатеринбургский зоопарк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Белый медведь по кличке Умка, который жил в Екатеринбургском зоопарке с 1998 года, умер после того, как проглотил брошенный в вольер детский мячик. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
"Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными", — говорится в заявлении.
Животное родилось в дикой природе и рано осталось без матери. Его подобрали жители поселка Биллингс на Чукотке, отбив от стаи поселковых собак. Четыре месяца млекопитающее жило в сарае, питаясь принесенной рыбой и мясом моржей и тюленей. С возрастом медведь стал представлять опасность для окружающих.
Хищник поселился в Екатеринбурге после длительного авиаперелета с Чукотки через Москву на Урал 24 апреля 1998 года.
 
ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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