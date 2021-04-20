https://ria.ru/20210420/medved-1729147345.html

В уральском зоопарке белый медведь умер из-за брошенной в вольер игрушки

В уральском зоопарке белый медведь умер из-за брошенной в вольер игрушки

Белый медведь по кличке Умка, который жил в Екатеринбургском зоопарке с 1998 года, умер после того, как проглотил брошенный в вольер детский мячик. Об этом... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:56

2021-04-20T17:56

2021-04-20T19:19

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Белый медведь по кличке Умка, который жил в Екатеринбургском зоопарке с 1998 года, умер после того, как проглотил брошенный в вольер детский мячик. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.Животное родилось в дикой природе и рано осталось без матери. Его подобрали жители поселка Биллингс на Чукотке, отбив от стаи поселковых собак. Четыре месяца млекопитающее жило в сарае, питаясь принесенной рыбой и мясом моржей и тюленей. С возрастом медведь стал представлять опасность для окружающих. Хищник поселился в Екатеринбурге после длительного авиаперелета с Чукотки через Москву на Урал 24 апреля 1998 года.

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия