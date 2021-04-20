https://ria.ru/20210420/medved-1729102540.html
Global Times: Запад не может смириться с существованием России
Global Times: Запад не может смириться с существованием России
Китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times заявил, что Россия — это огромный полярный медведь, к которому Запад постоянно испытывает... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:23
2021-04-20T14:23
2021-04-20T16:50
россия
москва
китай
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727193052_0:307:3077:2038_1920x0_80_0_0_5b406e81fe7b1807740190f6008e1418.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times заявил, что Россия — это огромный полярный медведь, к которому Запад постоянно испытывает неприязнь.По словам автора, в последнее время против Кремля выступают страны, которые раньше входили в состав СССР или же в Организацию Варшавского договора. Журналист считает, что с Москвой произошла геополитическая трагедия: кроме Запада, на нее "набросились" и бывшие союзники.В материале отмечается, что, хотя Россия провела демократические реформы и стала конституционным государством западного образца с многопартийной системой, ее продолжают называть "авторитарной" и не замечают произошедших в ней перемен.Это, по мнению журналиста, "весьма прискорбно". Он предположил, что изменения в политической системе страны никак не влияют на мнение Запада: оно зависит от характера геополитических отношений с Россией, но с ее существование другие государства не могут смириться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20210420/voyska-1729127793.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210416/kitay-1728542958.html
россия
москва
китай
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727193052_448:510:2497:2047_1920x0_80_0_0_a5aa69588697fac800aea2395bbc6e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, китай, ссср, в мире