https://ria.ru/20210420/medved-1729102540.html

Global Times: Запад не может смириться с существованием России

Global Times: Запад не может смириться с существованием России

Китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times заявил, что Россия — это огромный полярный медведь, к которому Запад постоянно испытывает... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:23

2021-04-20T14:23

2021-04-20T16:50

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times заявил, что Россия — это огромный полярный медведь, к которому Запад постоянно испытывает неприязнь.По словам автора, в последнее время против Кремля выступают страны, которые раньше входили в состав СССР или же в Организацию Варшавского договора. Журналист считает, что с Москвой произошла геополитическая трагедия: кроме Запада, на нее "набросились" и бывшие союзники.В материале отмечается, что, хотя Россия провела демократические реформы и стала конституционным государством западного образца с многопартийной системой, ее продолжают называть "авторитарной" и не замечают произошедших в ней перемен.Это, по мнению журналиста, "весьма прискорбно". Он предположил, что изменения в политической системе страны никак не влияют на мнение Запада: оно зависит от характера геополитических отношений с Россией, но с ее существование другие государства не могут смириться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210420/voyska-1729127793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/kitay-1728542958.html

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россия, москва, китай, ссср, в мире