Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/medved-1729102540.html
Global Times: Запад не может смириться с существованием России
Global Times: Запад не может смириться с существованием России
Китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times заявил, что Россия — это огромный полярный медведь, к которому Запад постоянно испытывает... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:23
2021-04-20T16:50
россия
москва
китай
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727193052_0:307:3077:2038_1920x0_80_0_0_5b406e81fe7b1807740190f6008e1418.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times заявил, что Россия — это огромный полярный медведь, к которому Запад постоянно испытывает неприязнь.По словам автора, в последнее время против Кремля выступают страны, которые раньше входили в состав СССР или же в Организацию Варшавского договора. Журналист считает, что с Москвой произошла геополитическая трагедия: кроме Запада, на нее "набросились" и бывшие союзники.В материале отмечается, что, хотя Россия провела демократические реформы и стала конституционным государством западного образца с многопартийной системой, ее продолжают называть "авторитарной" и не замечают произошедших в ней перемен.Это, по мнению журналиста, "весьма прискорбно". Он предположил, что изменения в политической системе страны никак не влияют на мнение Запада: оно зависит от характера геополитических отношений с Россией, но с ее существование другие государства не могут смириться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210420/voyska-1729127793.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210416/kitay-1728542958.html
россия
москва
китай
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727193052_448:510:2497:2047_1920x0_80_0_0_a5aa69588697fac800aea2395bbc6e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, китай, ссср, в мире

Global Times: Запад не может смириться с существованием России

14:23 20.04.2021 (обновлено: 16:50 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЛюди на Садовническом мосту Водоотводного канала Москвы
Люди на Садовническом мосту Водоотводного канала Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times заявил, что Россия — это огромный полярный медведь, к которому Запад постоянно испытывает неприязнь.
По словам автора, в последнее время против Кремля выступают страны, которые раньше входили в состав СССР или же в Организацию Варшавского договора. Журналист считает, что с Москвой произошла геополитическая трагедия: кроме Запада, на нее "набросились" и бывшие союзники.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 16:25
"Телеграмма из ЦРУ": французы высмеяли слова Борреля о российских войсках
В материале отмечается, что, хотя Россия провела демократические реформы и стала конституционным государством западного образца с многопартийной системой, ее продолжают называть "авторитарной" и не замечают произошедших в ней перемен.
Это, по мнению журналиста, "весьма прискорбно". Он предположил, что изменения в политической системе страны никак не влияют на мнение Запада: оно зависит от характера геополитических отношений с Россией, но с ее существование другие государства не могут смириться.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:41
В Китае с осторожностью оценили новые санкции США против России
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
РоссияМоскваКитайСССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
Лента новостейМолния